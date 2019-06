Lingen. 1700 Euro haben die Karnevalsfrauen der katholischen Kirchengemeinde Maria Königin Lingen in diesem Jahr bei ihren Veranstaltungen gesammelt. Das Geld wurde an gemeinnützige Organisationen gespendet.

„Wir freuen uns, dass wir eine so hohe Summe übergeben können“, sagte Sabine Röhlmann bei der Übergabe. Die Karnevalsveranstaltungen seien ein fester Bestandteil im Gemeindeleben.

Einen Scheck über 550 Euro überreichte sie an Claudia Honigfort, Birgit Möhlenkamp sowie Christin und Sandra Gossling, die Gründerinnen des im Februar ins Leben gerufenen Kinderchors der Pfarreiengemeinschaft. „Wir freuen uns, dass wir in so kurzer Zeit schon so viele Kinder motivieren konnten sich den ,Orgelpfeifen' anzuschließen“, sagte Claudia Honigfort. Die Spende komme gelegen, da noch Notenmaterial und Übungs-CDs fehlen. Mit dem Lied „Einfach spitze, dass du da bist“ und einem Gedicht dankten die Kinder für die Unterstützung. Sie werden ihren ersten Auftritt während eines Pfingstgottesdienstes haben.

Über eine Spende von 1150 Euro freuten sich Irene Vehring und Verena Kunz vom SKF Lingen. „Wir haben mit dieser Spende wieder die Möglichkeit, eine Familienfreizeit für von uns betreute Familien durchzuführen, die sonst nie in den Urlaub fahren können“, sagte Vehring. Kunz, zuständig für die Familien- und Jugendhilfe beim SKF, gab einen Überblick über dieses Angebot: „Wir werden im Herbst mit sechs bis acht Familien für eine Woche nach Burhave an die Nordsee fahren.“