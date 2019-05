Lingen. Angesichts der krisenhaften Entwicklung des Weltklimas und der offenkundig ungenügenden Maßnahmen zur Eindämmung der CO2-Emissionen fordern die Grünen – ähnlich wie andere Kommunen in Deutschland – die Ausrufung des „Klimanotstandes“ für Lingen.

Eine entsprechende Resolution wurde jetzt laut einer Mitteilung der Grünen als Antrag in den Stadtrat eingebracht und enthält als zentrale Forderung, nach den Vorbildern der Städte Konstanz und München, die Klimawirksamkeit ab sofort bei allen Entscheidungen des Rates zu berücksichtigen. Hierzu sollten für sämtliche Beschlussvorlagen die besten Möglichen für Klima-,Umwelt- und Artenschutz dargestellt und anhand der bestmöglichen Lösung bewertet werden. Des Weiteren wird der Oberbürgermeister aufgefordert, dem Stadtrat und der Öffentlichkeit jährlich über Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Emissionen Bericht zu erstatten und daraus Konsequenzen zu ziehen.

Umsetzung auf kommunaler Ebene

Diese Initiative wird damit begründet, dass die Erwärmung der Erde begrenzt werden müsse. Die Weltgemeinschaft habe in Paris 2015 dazu einen klaren Zielkorridor definiert. Dieser völkerrechtliche Vertrag müsse nun auch auf der kommunalen Ebene umgesetzt werden, denn der Klimanotstand sei bittere Realität. Der beantragte „Klimanotstand“ sei kein Notstandsgesetz im rechtlichen Sinne. Es gehe vielmehr um die Anerkennung und Erkenntnis, dass die Menschheit sich in existenzieller Notlage befinde und bisher nicht entsprechend gehandelt worden sei.

Global denken, lokal handeln

Der Klimawandel macht auch vor dem Emsland und der Stadt Lingen nicht halt. „Den Lingener Grünen ist bewusst, dass sich die Klimakrise nicht allein in Lingen lösen lässt. Aber wir fordern, da ein vollständiges Einhalten der Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene unter den derzeitigen Rahmenbedingungen noch nicht möglich ist, einen Masterplan für die ganze Bundesrepublik. Denn ein Masterplan könnte klären, in welcher Zeit welche Ziele erreicht werden und welche der staatlichen Ebenen dazu welchen Beitrag leisten muss. Ähnliches hatte der damalige Umweltminister Dr. Remmers bereits 1992 nach den Beratungen in Rio gefordert: 'Global denken, lokal handeln'. In diesem Sinne hoffen wir auf eine breite Unterstützung im Stadtrat“, erläuterte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Lingener Stadtrat, Michael Fuest.