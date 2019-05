Lingen. Beim Schützenfest 2019 des Schützenvereins Damaschke 1952 e.V. hat Ralf Wortmann nach einem spannenden Wettkampf die Königswürde errungen und regiert nun für ein Jahr die Schützen im Lingener Stadtteil Damaschke.

Zu seiner Königin erkor Wortmann laut einer Mitteilung des Schützenvereins seine Ehefrau Herma. Das Foto zeigt das neue Königspaar mit seinem Gefolge. Dem Thron gehören Jürgen Scheffer mit Bianca Schulz, König Ralf Wortmann mit seiner Königin Herma, Berthold und Bernadette Wester sowie Alex Bandt mit Lisa Müller an. Vizekönig wurde Andre Stenske. Den Titel des Junggesellenschützenkönigs errang Nils Wortmann. Neuer Kaiser ist Michael Grad. Bester Nachwuchsschütze wurde Paul Scholz als Kinderkönig. Leoni Grygat erkor er als seine Königin. Präsident Sven Mielke überreichte den Verdienstorden am Bande in diesem Jahr an Schützenbruder Karl-Heinz Hilger für seine mehr als 37-jährige Mitarbeit als Thronadjudant. Außerdem bekamen Bernd Els für seine langjährige Mitarbeit als Geschäftsführer den Verdienstorden und Steffen Mielke den Nachwuchsorden überreicht.