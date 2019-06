Salzbergen. Neun Ruderer aus Salzbergen haben zusammen mit ihrer Landcrew am 49. ICF Wesermarathon teilgenommen. Unterstützt wurden sie dabei von zwei Ruderern des RHTC Rheine sowie fünf Ruderern des WSV Meppen.

Bereits einen Tag vorher machten sich die Ruderer auf den Weg nach Hann.-Münden, um die vier Boote für den folgenden Tag startklar zu machen und das Nachtlager in einer örtlichen Schule vorzubereiten. Nach einer kurzen und unruhigen Nacht mit 16 Leuten, verteilt auf zwei Klassenzimmer, klingelte der Wecker schon um vier Uhr. Nach dem Frühstück ging es zum Start, wo es hieß: Schuhe aus und Hosenbeine hoch, denn die Boote mussten vom Ufer durch den schlammigen Boden ins Wasser getragen werden. Passend zum Sonnenaufgang und bei nur knapp über Null Grad saßen dann alle etwas durchgefroren, aber ruderbereit in ihren Booten.

Sechs Salzbergener in zwei gesteuerten Doppelzweiern machten sich auf den Weg zum 135 Kilometer entfernten Goldziel in Hameln. Im Doppelvierer „Anakonda“ mit Steuermann machten sich drei weitere Ruderer aus Salzbergen mit zwei Kollegen aus Rheine auf den Weg zum Silberziel in Holzminden (80 Kilometer). Im zweiten Vierer saßen fünf Meppener, die ebenfalls zum Silberziel fuhren. Der niedrige Wasserstand der Weser und Gegenwind führten dazu, dass die Boote länger brauchten als in den letzten Jahren.

Zur Mittagszeit trafen die Boote nach und nach im Silberziel ein. Für die beiden Zweier ging es nach dieser Verschnaufpause noch weiter auf die letzten 55 Kilometer. Stellenweise starker Gegenwind, der keine Zeit für Pausen lies und ein kräftiger Regenschauer forderten die Ruderer nochmal heraus. Nach ca. zwölf Stunden erreichten auch sie erschöpft, aber glücklich ihr Ziel in Hameln.