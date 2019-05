Lingen. Die giftigen Raupen der Eichenprozessionsspinner halten den Landkreis Emsland weiter auf Trab. Jetzt meldet die Stadt Lingen, dass erste Nester in Lingen gefunden worden sind.

Die Stadt Lingen warnt in einer Pressemitteilung vor dem Eichenprozessionsspinner. Erste Nester dieser wärmeliebenden Raupenart, die sich seit einigen Jahren in Norddeutschland ausbreitet, sind aktuell in Lingen gefunden worden. Umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung auf öffentlichen Flächen, wie zum Beispiel Schulen und Kitas, werden dabei direkt von einer beauftragten Spezialfirma der Stadt umgesetzt.

Raupen und Nester nicht berühren

Für den Menschen ist der Eichenprozessionsspinner eine gesundheitliche Gefahrenquelle. Grundsätzlich gilt: Die Raupen des Eichenprozessionsspinners und ihre Nester sollten nicht berührt werden. Die Raupen verfügen über kleine Brennhaare, die bei Berührung zu Reaktionen wie starkem Juckreiz, Atemwegsbeschwerden und Augenreizungen führen können. Wer mit den Härchen in Kontakt kommt, sollte die kontaminierte Kleidung schnellstmöglich wechseln, duschen und Haare waschen. Den Juckreiz lindert zunächst kaltes Wasser. Beim Auftreten stärkerer gesundheitlicher Beschwerden sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden.

Besondere Vorsicht ist laut Stadt Lingen bis Ende August geboten. Während dieser Zeit schlüpfen die Raupen des Eichenprozessionsspinners und wandern vom Nest in die Baumkrone, um dort die Eichenblätter zu fressen. Die Stadt Lingen warnt davor, die Nester und Raupen zu berühren. Insbesondere Kinder sollten darauf hingewiesen werden. Aber auch Haustiere sollten sich nicht in der Nähe von befallenen Bäumen aufhalten, da sie ebenfalls auf die Gifthaare der Raupen reagieren.



Bei Befall die Stadt informieren

Im Emsland waren die ersten Meldungen über den Eichenprozessionsspinner am 22. Mai 2019 eingegangen, bis zum 14. Juni wurden insgesamt 258 Befallsherde registriert. Aktuell sei überwiegend das südliche und mittlere Emsland betroffen, so Landkreissprecherin Anja Rohde. Die Samtgemeinden Sögel, Dörpen und Lathen meldeten zum ersten Mal Nester und sind aktuell die nördlichsten betroffenen Orte. Auffällig sei in diesem Jahr die Zunahme bei Nestgrößen und Anzahl der Tiere pro Baum. (Weiterlesen: Eichenprozessionsspinner: Nester noch monatelang gefährlich)

Die Stadt Lingen bittet Bürger darum, befallene Bäume umgehend zu melden. Für Schutzmaßnahmen auf privaten Grundstücken sind die jeweiligen Grundstückseigentümer verantwortlich, heißt es in der Pressemitteilung. Die Stadt empfiehlt, bei einem Befall eine Fachfirma aus dem Bereich der Schädlingsbekämpfung hinzuzuziehen. Für Fragen und nähere Auskünfte zum Eichenprozessionsspinner steht der Fachbereich Bürgerservice, Recht und Ordnung zur Verfügung (Tel. 0591 9144-339, Mail: eps@lingen.de). Dort kann auch der Befall von Bäumen gemeldet werden. . Ein Informationsflyer ist unter www.lingen.de zu finden.