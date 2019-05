Lingen. Der Katholikenrat des Bistums Osnabrück hat bei der zweitägigen konstituierenden Sitzung im Lingener Ludwig- Windthorst-Haus einen neuen Vorstand gewählt. Dabei wurde Katharina Abeln aus Quakenbrück als Vorsitzende bestätigt.

Zur stellvertretenden Vorsitzenden wählte das Gremium Jutta Brockhage aus Bersenbrück. Weitere Vorstandsmitglieder sind Hermann Backers, (Twist) Christoph Geffert (Georgsmarienhütte), Brigitte Gerdes (Remels), Bernd Wagener (Bremen), Geschäftsführer Franz-Josef Tenambergen (Osnabrück) und Domdechant Ansgar Lüttel, Beauftragter des Bischofs.

Der Katholikenrat ist die höchste Vertretung der katholischen Laien auf Bistumsebene. Das rund 50-köpfige Gremium besteht aus Delegierten der Pfarrgemeinderäte und Verbände sowie einigen berufenen Mitgliedern. Er hat die Aufgabe, die Katholiken in Kirche und Öffentlichkeit zu vertreten und den Bischof in weltlichen Angelegenheiten zu beraten. Wichtige Themen der letzten Amtsperiode waren unter anderem das Zukunftsgespräch „Damit sie zu Atem kommen“, die Jugendseelsorge im Bistum, das päpstliche Schreiben „Amoris laetitia“ und die „Kirche der Beteiligung“.

Themen ins Gespräch bringen

Als Beratungsgremium für den Bischof trägt der Katholikenrat die Anliegen der Basis vor. „Wir schauen, welche Themen dran sind, bringen sie ins Gespräch und suchen nach Lösungen“, sagt Katharina Abeln. Der Bischof nimmt an den Sitzungen des Katholikenrates teil, sodass er mitbekommt, wie die Stimmung an der Basis ist und welche Themen besonders brennend sind. Am Vorabend der Wahl sprach Bischof Bode mit den Delegierten über die Frage, wie sich die Kirche angesichts der gegenwärtigen Krisen weiterentwickeln kann. Katharina Abeln sieht in der Erschütterung der Kirche durch den Missbrauchsskandal eine Chance für die Erneuerung der Kirche. „Wir müssen jetzt den Blick nach vorne richten und schauen: Wo müssen wir jetzt ansetzen, in welchen Bereichen können wir Veränderungen bewirken, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit wieder neu zu gewinnen“, sagt die 48-jährige Förderschullehrerin.

Der Katholikenrat beschäftigt sich nicht nur mit innerkirchlichen Angelegenheiten, sondern beobachtet, was in Gesellschaft und Politik geschieht, nimmt dazu Stellung und wirkt so in die Gesellschaft hinein. So waren in den letzten vier Jahren Flucht und Integration vordringliche Themen.

Schwierige Zeit für die Kirche

In der für die Kirche schwierigen Zeit spielt das Gremium mit Brückenfunktion zwischen Kirche und Gesellschaft eine besonders wichtige Rolle. In der neuen Amtsperiode wird das Thema Missbrauch den Katholikenrat weiter beschäftigen. Dabei ist laut Abeln Transparenz entscheidend. „Wir gehen im Bistum offensiv damit um. Wir sind in verschiedenen Arbeitskreisen in den Bereichen Prävention, Beschäftigung mit Opfern und Tätern etc. vertreten und fordern Transparenz. Es ist ein Thema, das uns alle beschäftigt“, sagt die Vorsitzende. Nach wie vor werden auch die Stellung der Frau in der Kirche, der Zölibat und der Umgang mit Machtstrukturen in der Kirche auf der Agenda bleiben. Dabei ist ihr das Visionäre ist wichtig, „um die zu stärken, die in der Kirche drin sind, aber auch, um auf die zu schauen, die die Kirche verlassen haben. Was können wir ihnen anbieten, wie können wir im Gespräch bleiben? Es ist wichtig, in der Kirche drin und auch dran zu bleiben – das ist auch meine Motivation, im Katholikenrat weiter mitzuarbeiten“, sagt Katharina Abeln.