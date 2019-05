Juniorwahl in Lingen: Mehr Grün in der Politik

Lingen. Knapp 440 Kilometer Luftlinie sind es vom Lingener Rathaus nach Straßburg, wo das Europäische Parlament tagt. Weit weg? Kommunalpolitisch gesehen nicht, wie der Ausgang der Juniorwahl in Lingen zur Europawahl zeigt.

Die deutliche Präferenz der bei der Wahl am Sonntag noch nicht wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler für die Partei der Grünen sollte für genügend Gesprächsstoff bei den Lingener Ratsfraktionen sorgen.

Umwelt- und Naturschutz, die Sorge um das Klima – das sind Themen, auf die junge Menschen auch in Lingen offenbar wesentlich drängender nach Antworten suchen als Ältere. Die „Fridays for Future“-Bewegung ist ein Ausdruck davon. Gut möglich, dass es bei der einen Freitagsdemo Mitte März auf dem Marktplatz nicht bleiben wird.

Parteipolitisch zeigt das Ergebnis der Juniorwahl, dass sich die jungen Leute an den Lingener Schulen bei den Grünen deutlich besser aufgehoben fühlen als etwa bei CDU und SPD. Zweieinhalb Jahre vor der nächsten Kommunalwahl heißt dies, dass alle Ratsfraktionen gut beraten sind, Umweltthemen mehr in den Blick zu nehmen und in Konzepte zu gießen.