Nur wer seine Wahlbenachrichtigung mitgebracht hatte, durfte im Franziskusgymnasium an der Juniorwahl teilnehmen. Foto: Caroline Theiling

Lingen. Während Union und SPD bei der Europawahl so wenig Stimmen bekommen haben wie nie zuvor, sieht es für die Grünen so aus, als wären sie auf dem Weg zu einer Volkspartei. Dieser Trend wurde auch deutlich bei der Juniorwahl, an der auch fünf Lingener Schulen teilgenommen haben.