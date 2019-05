Lingen . Bevor das Lingener Kulturforum Sankt Michael zum Umbau schließt, gab es geballte musikalische Vielfalt bei einer bunten Abschiedsparty-Party.









Gut 250 jüngere und ältere Gäste konnte Gaby Stegmann zum Kehraus begrüßen. Die 2. Vorsitzende des Trägervereins lud ein zum Blick nach oben: „Schauen Sie sich um, denn so werden Sie diesen eindrucksvollen Raum nicht wiedersehen.“









Genaue Angaben zur Bauplanung konnte sie nicht machen, da dem Kulturforum nähere Informationen hierzu fehlten, so Vorstandsmitglied Martin Kolbe. Zahlreiche Gäste der Umbau-Party drückten im persönlichen Gespräch ihre Wehmut aus, von der beliebten Kulturkirche vorübergehend Abschied nehmen zu müssen. Gleichzeitig können sich viele die Zukunft dort – Kindertagesstätte unten, Konzertsaal oben – noch nicht so richtig vorstellen. Die Unsicherheit würde durch das Schweigen der Verantwortlichen verstärkt, so Kolbe. Gaby Stegmann indes überließ die Moderation Roman Andrzejewski und nahm sich vor, den Abend zu genießen.



Salonensemble in höchster Perfektion

Der Genuss stellte sich unverzüglich ein, als das „ensemble ecco“ – Felix Hammer und Wanja Brinkmann (Violine), Viola Venschott-Bucaliu (Cello) und Catherine Böing (Klavier) – mit beschwingten Caféhausmelodien aufwartete. In höchster Perfektion spielte das Salonensemble der Musikschule des Emslandes Walzer und Märsche, Tangos und ruhige Klassiker zum Zuhören. Animiert durch Roman Andrzejewski und Mitglieder seiner Tanzschule „TanzArt“ füllte sich der Raum vor der Bühne mehr und mehr mit Paaren, die zu den Klängen des Quartetts das Tanzbein schwangen.









Squaredance von Hase und Ems

Mit Squaredance ging es weiter. Dabei stellten sich vier Tanzpaare der „Hase-Dancer“ aus Haselünne im Quadrat (engl. Square) auf und tanzten nach Ansage einer Callerin Figurenfolgen. Auch einige „River-Ems-Dancer“ der Kreuzkirche Lingen hatten sich in Schale geworfen und begleiteten den Auftritt mit eigenen Drehungen.









Country mit „Hermann the German“

Passend zu dieser Form des Tanzsports folgte die Country-Formation der „Emsland Hillbillies“ um Frontmann Hermann „The German“ Lammers Meyer aus Papenburg, der mit seiner Band Country-Festivals überall in Europa und auch in den USA auf eigenwillige Art und Weise belebt. Mit Cowboyhüten, Gitarren, Schlagzeug und Pedal-Steel brachten die Jungs gemeinsam mit ihrer Sängerin Marion Möhring den Saal langsam auf Betriebstemperatur. Von der Artikulation her fühlten wir uns spätestens bei „Knocking on Heavens Door“ an den Auftritt von Bob Dylan in der Emslandarena erinnert.









Kubanische Lebensfreude

Die Pause zum nächsten Act nutzte Roman Andrzejewski zu einer Merengue-Tanzstunde und bereitete das feiergelaunte Publikum auf lateinamerikanische Klänge vor.









Rody Reyes und seine kubanische Band „Havanna con Klasse“ brachten karibisches Flair in den Norden und heizten rhythmisch mächtig ein. Viele Son-, Salsa-, Merengue- und Tango-Klassiker kamen frisch und fröhlich und sportlich daher, von „Guajira el Son te Llama“ bis „La Meneadera“. Auch George Michaels „Careless Whisper“ war im kubanischen Gewand wieder annehmbar. Die Tanzfläche leerte sich nicht mehr, und manch einer vergaß seine Rückenschmerzen.









Blues 'n' Boogie

Mit „The Bluesanovas“ aus Münster machte ein Juwel der Szene den Sack zu mit feinstem Blues und Boogie des 21. Jahrhunderts. Die vierköpfige Band bewies sich in den letzten Jahren als absoluter Geheimtipp in Sachen Live-Musik. Es ging auf Mitternacht zu, bis das Kulturforum tatsächlich geräumt werden konnte. Dies jedoch nicht ohne den Dank des Moderators an Gaby Stegmann und ihre Crew, die eine unvergessliche Tanzparty organisiert hatten.