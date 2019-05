Lingen. Der 30. Lingener Citylauf am Sonntag, veranstaltet vom VfL Lingen, war nicht nur rekordverdächtig, er war einer: 2799 Voranmeldungen, mehr als jemals zuvor, meldeten VfL-Vorsitzender Oliver Benner und Moderator Klaus Ortwig.

Längst ist das sportliche Ereignis viel mehr geworden als ein Kräftemessen, wer über die größte Ausdauer und die schnellsten Beine verfügt. Die Veranstaltung in der Lingener Innenstadt ist inzwischen ein großes, generationsübergreifendes Familienfest. Das wurde insbesondere bei den ersten Läufen, wo die Bambinis und Grundschulkinder ihre Runde drehten, deutlich. Als Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone kurz nach 13 Uhr die Starterpistole zückte und unüberhörbar den ersten Lauf freigab, liefen die Kleinsten los, manche alleine, viele an den Händen ihrer Väter und Mütter. Einige waren schon recht flott unterwegs, so dass sich die Eltern Mühe geben mussten, auch mitzukommen.

Franzis Schulte gehörte zu den Daumendrückern am Straßenrand. "Zwei Enkel laufen mit, Mattea, sie ist acht Jahre, und Malina, elf Jahre alt". Die Ganze Familie sei sportlich, sagte die Lingenerin. Und ihre Aufgabe an diesem Sonntag? "Anschließend gibt es Eis", beschrieb die Seniorin ihre Sponsorenrolle.

Informationen über den Citylauf und die großen und kleinen Teilnehmer lieferten Klaus Ortwig, Vorsitzender der emsländischen Leichtatlethen, und Marlene Santel vom VfL Lingen. "Vereinbaren Sie mit Ihren Kindern einen Treffpunkt", hatte Ortwig fürsorgliche Tipps parat, falls mal jemand in dem Gewusel auf dem Markt verloren ging. Und für die "Schau- und Applauspause" hatte der Moderator ebenfalls einen Ratschlag: Eben ein paar Meter weiter zum Fabeltierbrunnen gehen.

Kuchen zur Stärkung

Dort saßen junge Leute von den Beruflichen Gymnasien in Lingen, die nächstes Jahr Abitur machen. Reine Theoretiker sind sie aber nicht, wie verschiedene Kuchensorten und Muffins auf dem langgezogenen Tisch belegten. Milena Stein, Henry Krüssel, Laura Dorawa, Lina Felker und Marc Enzo hatten die erste Schicht. Weitere junge Leute kamen im Laufe des Nachmittages hinzu. Die Einnahmen sollen zur Finanzierung ihrer Abifeier im nächsten Jahr beitragen. Anders als früher findet Backen heute übrigens geschlechterübergreifend statt. "Die Jungs haben auch mitgemacht", schmunzelte Milena Stein.

Oberbürgermeister Krone hatte vor dem Startschuss insbesondere den Ehrenamtlichen beim VfL Lingen um Oliver Benner für die Vorbereitung dieses "größten Volks- und Citylaufs im Emsland" gedankt. Bei dieses Mal optimalen Temperaturen, denn anders als bei der schweißtreibenden Hitze vor einem Jahr waren die äußeren Bedingungen dieses Mal besser. Gewinner waren am Ende ohnehin alle, auch erneut Kevin Michalowski. Der querschnittsgelähmte Lingener war mit seinem sogenannten Exoskelett wie schon im vergangenen Jahr ein Beispiele dafür, dass der Wille Berge – oder Beine – versetzen kann.

Ergebnisse des 30. Lingener Citylaufes Mädchen/weibliche Jugend U 10 w (Jg. 2011) 1,1 Kilometer: 1. Quadt, Lana (Overbergschule Lingen) 5:46; 2. Fleming, Maria (Grundschule Altenlingen) 5:56; 3. Passow, Ani (LAV Meppen) 6:00; 4. Pleus, Sophia (SV Bawinkel) 6:05; 5. Ugobo, Nela (Grundschule Schepsdorf) 6:10. U 10 w (Jg 2010) 1,1 Kilometer: 1. Passow, Bella (LAV Meppen) 5:33; 2. Atane, Sienna (Matthias-Claudius-Schule) 5:42; 3. Volmer, Johanna (Grundschule Lohne) 5:45; 4. Hugenberg, Sophia (Aldi) 5:48.; 5. Jaske, Amelie (Grundschule Bramsche) 5:56. U 10 w (Jg. 2009) 1,1 Kilometer: 1. Speller, Leni (TuS Haren) 4:52; 2. Suermann, Sophie (LG Papenburg-Aschendorf) 5:14; 3. Alken, Anna (Union Lohne) 5:18; 4. Wichmann, Marie (Grundschule Altenlingen) 5:21; 5. Tieke, Sarah (Grundschule Schepsdorf) 5:28. U 10 w (Jg. 2008) 1,1 Kilometer: 1. Rozsondai, Sonja (Franziskusgymnasium) 5:11; 2. Strieker, Leni (SV Bawinkel) 5:16; 3. Greiving, Kathrin (Franziskusgymnasium) 5:21; 4. Suermann, Leonie (LG Papenburg-Aschendorf) 5:27; 5. Zaksek, Lena (Gymnasium Georgianum) 5:27. W 12, 2,5 Kilometer: 1. Danilova, Sofia (Franziskusgymnasium) 11:05; 2. de Jong, Mieke (Franziskusgymnasium) 11:07; 3. Ortmann, Lara (SuS Darme) 11:11; 4. Humbert, Ida (VfL Lingen) 11:41; 5. Tippelt, Nele (Gesamtschule Emsland) 12:03. W 13, 2,5 Kilometer: 1. Kropp, Marleen ( VfL Lingen) 9:37; 2. Segger, Lotta (Spelle-Venhaus) 11:06; 3. Backherms, Merle (Gymnasium Georgianum) 11:06; 4. Schneider, Malin (VfL Lingen) 11:45; 5. Gerdes, Mia (Gymnasium Georgianum) 12:31. W 14, 2,5 Kilometer: 1. Speller, Mia (TuS Haren) 10:00; 2. Schwill, Malene (SV Dalum) 12:12; 3. Preis, Emma (Franziskusgymnasium) 12:36; 4. Ihleburg, Jolina (Gesamtschule Emsland) 13:04; 5. Frank, Fabienne, 13:44. W 15, 2,5 Kilometer: 1. Möllenkamp, Jette (Franziskusgymnasium) 11:04; 2. Duisen, Janne, 11:58; 3. Degenhardt, Theresa (Gymnasium Georgianum) 12:17; 4. Hense, Anne (Marienschule Lingen) 14:11; 5. Almashi, Safaa (Gesamtschule Emsland) 16:57. Jungen/männliche Jugend U 10 m (Jg. 2011) 1,1 Kilometer: 1. Köbbe, Ben (SV Lengerich-Handrup) 5:13; 2. Stoll, Jannes (Paul-Gerhardt-Schule) 5:24; 3. Bekcer, Joris (Overbergschule Lingen) 5:34; 4. Rakers, Malte (Grundschule Altenlingen) 5:34; 5. Knüven, Henner (SV Union Lohne) 5:41. U 10 m (Jg. 2010) 1,1 Kilometer: 1. Scholz, Jakob (LG Emsdetten) 5:05; 2. Sinner, Marc (GS Johannesschule) 5:16; 3. Temmen, Jesper (Grundschule Bramsche) 5:17; 4. Ottens, Thorben (SV Grün-Weiß Dersum) 5:24; 5. Völk, David (Matthias-Claudius-Schule) 5:24. U 10 m (Jg. 2009) 1,1 Kilometer: 1. Grove, Hannes (Grundschule Holthausen) 4:52; 2. Storm, Lasse (Grundschule Altenlingen) 4:52; 3. Jong, Ben (VfL Lingen) 4:54; 4. Spieker, Jarno (SV Union Lohne) 4:56; 5. Boeker, Marlon (Grundschule Bramsche) 4:59. U 10 m (Jg. 2008) 1,1 Kilometer: 1. Röper, Till (Gymnasium Georgianum) 4:37; 2. Möllenkamp, Noah (Franziskusgymnasium) 4:40; 3. Többen, David (SV Union Lohne) 4:59; 4. Varel, Mattis (Grundschule Baccum) 5:00; 5. Dall, Tom (Grundschule Bramsche) 5:02. M 12, 2,5 Kilometer: 1. Feldmann, Gerrit (Gymnasium Georgianum) 9:59; 2. Löhmann, Jonte (Franziskusgymnasium) 10:27; 3. Knüven, Fiete (SV Union Lohne) 10:47; 4. Vehring, Franz (Gymnasium Georgianum) 11:31; 5. Schomaker, Arne, 11:34. M 13, 2,5 Kilometer: 1. Berndt, Laurenz (VfL Lingen) 10:38; 2. Schwerdt, Max, 10:50; 3. Determann, Jonas (Marienschule Lingen) 11:10; 4. Lübbers, Henri (Franziskusgymnasium) 11:16; 5. Platt, Niklas (Gymnasium Georgianum) 11:21. M 14 2,5 Kilometer: 1. Driever, Titus (Franziskusgymnasium) 10:41; 2. Bartzel, Florian (Franziskusgymnasium) 10:52; 3. Egbers, Ben (Gymnasium Georgianum) 10:55; 4. Kruthoff, Jan (Gymnasium Georgianum) 11:14; 5. Gels, Silas (Gesamtschule Emsland) 11:15. M 15 2,5 Kilometer: 1. Hopp, Kurt (LC Nordhorn 9:18; 2. Avdi, Rahman (Friedensschule Lingen) 13:47; 3. Körner, Tim (Gesamtschule Emsland) 19:15; 4. Hinzkowki, Luca Noah (Friedensschule) 20:35. Erwachsene Volkslauf Frauen, 5 Kilometer: 1. Greiving, Eva (Franziskusgymnasium) 20:27; 2. Backsmann, Sarah, 20:29; 3. Smid, Nanke (LG Papenburg-Aschendorf) 20:40; 4. Alken, Silvia (framatome) 20:41; 5. Heinig, Mareike (VfL Lingen) 21:06. Volkslauf Männer, 5 Kilometer: 1. Dehoust, Andre (Union Meppen) 17:11; 2. Lindemann, Eike (SuS Darme Triathlon) 17:32; 3. Willenbrock, Jos (VfL Lingen) 18:23; 4. Ginten, David (SC Spelle-Venhaus) 18:33; 5. Exeler, Christoph (VfL Lingen) 19:00. Straßenlauf Frauen, 10 Kilometer: 1. Lechowicz, Anna (Sauerland Team) 39:00; 2. Langerijs, Lisanne (EAC de Sperwers) 39:59; 3. Kraft, Nicole, 43:36; 4. Kranz, Birgit, 44:39; 5. Göbel, Fine (physioaktiv Meppen) 44:46. Straßenlauf Männer, 10 Kilometer: 1. Stuursma, Jan (SV Veendam) 34:46; 2. Spinneker, Jens (SV Teuto Riesenbeck) 34:59; 3. Pol, Sebastiaan (Loopgroep Coevorden) 35:25; 4. Otting, Thomas (SV Concordia Emsbüren) 35:50; 5. Heymann, Sebastian (SVA Salzbergen) 36:01. Staffellauf, 10 Kilometer: 1 VfL Lingen (Julius Urbanek, Paulina Kampel, Paulina Wiegmann, Marie Reiners, Jos Willenbrock) 39:02; 2 VfL Lingen 2 (Christoph Exeler, Sven Petz, Andreas Kremer, Holger Schulte, Ingmar Krannich) 40:11; 3 Franziskus XXXV (Theo Wempe, Jan Giesen, Fynn Bosse, Noah Werner, Daniel Schade) 41:50; 4 VfL Lingen 1 (Daniela Werner, Kathy Heskamp, Wiebke Fritz, Anna Senker, Mareike Heinig) 41:59; 5 Rückwärtsläufer (Luca Fedele, Hugo Möller, Kaspar Hofschroer, Finn Wilbers, David Zecic) 42:36.