Berlin/Lingen. Mit dem Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2019 sind am Freitag in Berlin Bürgerstiftungen, Schulen und Genossenschaftsbanken für ihr herausragendes bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet worden - sowie Journalisten für ihre Berichterstattung darüber. Einer davon ist der Lingener Journalist Wilfried Roggendorf.

In der Kategorie "Medien" bekam Roggendorf einen mit 1000 Euro dotierten Anerkennungspreis für seinen Artikel „Maria Hofschlag ist die ‚Waschfee‘ der Schepsdorfer Eintracht“. Der Beitrag war Teil einer elfteiligen Serie der Lokalredaktion der Lingener Tagespost mit dem Titel "Helfer in der 2. Reihe". Sie stellte Menschen vor, die durch ihr ehrenamtliches Engagement zum Funktionieren von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen wesentlich beitragen. Roggendorf schreibt seit über zehn Jahren regelmäßig Beiträge für den Lokalteil der Lingener Tagespost.

Bildung und bürgerschaftliches Engagement würden entscheidend zur Demokratie in Deutschland beitragen – "ob in Schulen, Bürgerstiftungen oder an anderen Orten", so Peter Hanker, Vorstandsvorsitzender der Aktiven Bürgerschaft, einer Mitteilung zufolge. Zur Preisverleihung kamen über 400 Gäste ins Forum der DZ Bank am Brandenburger Tor in Berlin zusammen.

Der Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2019 wurde in den vier Kategorien „Bürgerstiftungen“, „Genossenschaftsbanken“, „Schulen“ und „Medien“ verliehen und ist mit insgesamt 40.000 Euro dotiert. Bewerben konnten sich bundesweit Bürgerstiftungen, gesellschaftlich engagierte Genossenschaftsbanken, die Mitglied im Bundesverband Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) sind, Schulen der Sekundarstufen I und II, die das Lehr- und Lernkonzept Service Learning umsetzen, sowie Journalisten, die über bürgerschaftliches Engagement berichtet haben.

Die gemeinnützige Stiftung Aktive Bürgerschaft ist das Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie unterstützt bundesweit die mehr als 400 Bürgerstiftungen bei Managementaufgaben, Projekten und der Gewinnung von Stiftern und Aktiven.