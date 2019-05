Lingen. Gespannte Unruhe, gebannte Ruhe und dann großer Applaus: Rappelvoll ist es am Freitag im Forum des Franziskusgymnasiums Lingen gewesen, als Grundschüler aus dem südlichen Emsland für ihr Abschneiden bei der Landesrunde der Mathematik-Olympiade ausgezeichnet wurden.

Zum achten Mal richtete das Franziskusgymnasium die Landesrunde aus. Gekommen waren rund 220 Kinder aus der dritten und vierten Klasse aus dem südlichen Emsland, die sich in den ersten beiden Runden des Wettbewerbs an den 23 teilnehmenden Grundschulen qualifiziert hatten. Doppelt so viele wie bei der Premiere, berichtete Organisator Franciskus Van den Berghe, der selbst Mitglied des ausrichtenden Vereins Mathematik-Olympiaden. Landesweit nahmen in diesem Jahr 7500 Grundschüler teil.

Mathe ist nicht nur rechnen

Lösen mussten die Kinder am Vormittag bei einer Klausur im Franziskusgymnasium vornehmlich Knobelaufgaben, bei denen das Beherrschen der Grundrechenarten gar nicht so sehr im Vordergrund steht, erläuterte Mathe-Lehrer Van den Berghe. Vielmehr komme es auf mathematisches Denken an: "Es gibt welche, die können nicht rechnen, sind aber gut in Mathe." So galt es beispielsweise für die Drittklässler herauszufinden, welche Summen Hannes mit drei Geldstücken aus seiner Tasche holen kann, wenn sich in dieser nur 10-Cent- und 20-Cent-Stücke befinden.

Landesweit vorne

Mit dem Niveau der Grundschüler zeigte sich Van den Berghe sehr zufrieden: "Das ist relativ gut, wir sind landesweit immer oben dabei." Das mache es jedoch auch schwerer, an eine Goldmedaille zu gelangen – derer durfte er in diesem Jahr neun verteilen; zudem Silber- und Bronzemedaillen sowie Anerkennungspreise, etwa für besonders gute Lösungen. Ausgezeichnet wurde auch die Castellschule aus Lingen, die am besten Abschnitt.

Viele Eltern dabei

Mit welchem Eifer die Kinder dabei waren, war bei der Siegerehrung im Forum der Schule zu spüren. Doch nicht nur bei diesen: Auch sehr viele Eltern hatten sich die Zeit genommen, um dabei zu sein. Das freute Michael Klumparendt, der Leiter des Franziskusgymnasiums. "Sieger seid ihr ja alle", richtete er sich an die Schüler, die es ja bis in die dritte Runde geschafft hatten. Klumparendt bat nicht nur um großen Applaus für die ausgezeichneten Schüler, sondern auch für das Organisationsteam um Van den Berghe.

Stolz auf das Erreichte

Seinen Respekt zollte auch der Erste Bürgermeister der Stadt Lingen, Heinz Tellmann, und konnte den Stolz der Eltern nachvollziehen, "wenn die Kinder in der dritten Runde immer noch dabei". Er kenne das, seitdem sein Enkel an solch einem Wettbewerb teilgenommen habe. Zudem richtete er auch den Blick auf das Kollegium am Franziskusgymnasium, das viele Sonderveranstaltungen organisiert: "Die Lehrer hier, das sind keine faulen Säcke."