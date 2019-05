Spielplatz am Altenlingener Hafen offiziell freigegeben CC-Editor öffnen

Eingeweiht und eingeschaukelt wurde der zweite Bauabschnitt am Dortmund-Ems-Kanal-Hafen in Altenlingen von Ortsbürgermeister Michael Koop (links) und Oberbürgermeister Dieter Krone. Mit ihnen freuten sich Vertreter aus Rat und Verwaltung sowie Vertreter von ausführenden Unternehmen. Foto: Johannes Franke

Lingen. Der zweite Bauabschnitt im Altenlingener Hafen ist offiziell freigegeben: Der Mehrgenerationenplatz am Dortmund-Ems-Kanal in der Nähe der Terrasse ist am Donnerstag eingeweiht worden. Das Areal lädt Jung und Alt zum Verweilen, Ausruhen, vor allem Schaukeln ein.