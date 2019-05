Lingen. Die Fielmann-Niederlassung in Lingen, nach eigener Darstellung Marktführer der deutschen Augenoptik, verbreitert ihr Angebot um eine Hörakustik-Abteilung.

Diese befindet sich nach Abschluss der umfangreichen Um- und Ausbaurbeiten in der Filiale Am Markt 9-10 in Lingen im ersten Obergeschoss. Das Unternehmen hat rund 800.000 Euro investiert. Ein Fahrstuhl ermöglicht den barrierefreien Zugang für Kunden in die erste Etage. Fielmann ist seit 29 Jahren am Standort Lingen präsent.

Die Gründe für die Entscheidung, die Niederlassung um eine Hörakustik-Abteilung zu erweitern, erläuterten Augenoptikermeister und Leiter Marc Hildebandt sowie Hörakustikermeister Kai Müller. Sie verwiesen auf eine Statistik, wonach rund 15 Millionen Bürger in Deutschland nicht richtig hören könnten, aber nur jeder Fünfte ein Hörgerät trage. "Viele haben die Sorge, dass das Gerät sichtbar am Ohr ist", nannte Hildebrandt einen Grund. Die Scheu, dadurch ein Handicap sichtbar zu machen, sei groß, ergänzte Müller.

Diese Sorge wolle Fielmann Bürgern mit Hörproblemen nehmen, sagte Hildebrandt. "Wir können auch Hörsystem der kleinsten Bauform zum Nulltarif anbieten, einschließlich sogenannter In-Ohr-Geräte", erläuterte der Niederlassungsleiter. Die technologische Weiterentwicklung bei den Geräten ist den Worten von Hörakustikmeister Müller enorm. Kopplungen über eine Bluetooth-Funktion mit dem Fernseher oder Smartphone seien kein Problem. In dem Akustikstudio im ersten Stock kann Fielmann-Mitarbeiter Müller die unterschiedlichsten Geräusche simulieren und Möglichkeiten intelligenter Störgeräuschunterdrückung mit Kleinstgeräten vorführen, die zwischen Daumen und Zeigefinger beinahe verschwinden. "Das Ziel ist mehr Lebensqualität", betonte Hildebrandt.