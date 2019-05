Lingen. Aufgrund von Veranstaltungen und Baumaßnahmen hat die Stadt Lingen zur Europa- und Landratswahl am Sonntag, 26. Mai 2019, für drei Wahllokale neue Räume gefunden.

Die Wähler des Wahlbezirks 306 dürfen am Sonntag in der Grundschule Altenlingen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen (vorher Gaststätte Thien), teilt die Stadtverwaltung mit. Das Wahllokal des Wahlbezirks 402 ist im Fachbereich Tiefbau (Langschmidtsweg 19a) untergebracht (vorher Jugendheim St. Michael). Im Pfarrzentrum St. Bonifatius Lingen (Burgstraße 21b) hingegen wird das Wahllokal des Wahlbezirks 404 zu finden sein (vorher VHS-Forum).



Mehr als 400 Wahlhelfer im Einsatz

Rund 42.000 Menschen sind in Lingen zur Teilnahme an der Europawahl aufgerufen. Mehr als 44.000 Bürger ab dem 16. Lebensjahr können ihre Stimme zur Wahl der Landrätin oder des Landrats abgeben. Etwa 4500 Briefwähler haben bereits ihr Kreuz gemacht. Für alle weiteren Wahlberechtigten sind am Sonntag mehr als 400 Wahlhelfer in 45 Lingener Wahllokalen für die Demokratie im Einsatz. Sie besetzen die Wahllokale zwischen 8 Uhr und 18 Uhr und zählen danach die Stimmen aus.

Einladung ins Rathaus

Direkt nach Eingang werden die vorläufigen Ergebnisse der Stadt Lingen online auf wahlen.lingen.de veröffentlicht. Darüber hinaus werden im großen Sitzungssaal des Rathauses ab 18 Uhr die aktuellen Ergebnisse gezeigt. Alle Bürger sind dazu herzlich in den Ratssitzungssaal eingeladen, schreibt die Stadtverwaltung.