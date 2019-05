Lingen. An diesem Freitag war es soweit: Die Band Get Jealous hat ihre erste Single auf den Markt gebracht, aufgenommen im Lingener Kivelingshaus. Und das hat seinen Grund: Schlagzeuger Marek Schnieders ist ein waschechter Lingener.

Sängerin Lotta Rasva, Gitarrist Joost Scheltes, Bassistin Marike Winkelmann und Schlagzeuger Marek Schnieders sind die Band Get Jealous. Seit einem Jahr proben die Studenten aus Enschede zusammen, nun haben sie ihren ersten Song rausgebracht. "Inside Your Head", lautet der Titel. "Er handelt von dem Wunsch, in die Köpfe derer Menschen reinschauen zu können, die grundsätzlich nur schwarz-weiß denken und sich immer angegriffen fühlen", erklärt Marek Schnieders den Inhalt des Liedes.

Eifersucht positiv deuten

Ein Song, der ein Verlangen nach Diskussion wecken und den Zuhörer mit einem unwohlen Gefühl nach Hause gehen lassen soll. Ein ungewöhnliches Ziel, doch die Band ist ungewöhnlich. Das zeigt auch ihr Name. "Get Jealous bedeutet übersetzt "sei eifersüchtig". Den Namen werten die Musiker aber nicht als negativ, sondern positiv. "Eifersucht kann auch etwas gutes sein, es zeigt das einem ein Mensch wichtig ist", sagt Schnieders, der auch in der Lingener Band Unisono aktiv ist, die mit ihren Konzerten Spenden für Hilfsprojekte in Afrika sammelt. Nach Aussage des Lingeners ist der Sound der Band nicht glatt gebügelt, er habe Ecken und Kanten. Es ist Garage-Punk mit Einfluss der "Riot Grrrl"-Bewegung – einer feministischen Bewegung, die ihre Anfänge in den 1990er-Jahre in der US-amerikanischen Hardcore-Punk-Szene hat. Die "Riot Grrrls" reagierten auf die Überzahl männlicher Musiker und deren Dominanz in der Musikszene und auf die als typisch männlich empfundene Bestandteile von Bühnenshows.

Auftritte in Rotterdam und Bochum

Die kurzen, energiegeladenen Songs klingen wie die jugendlichen Anfangsjahre von The Regrettes und von von Bleached. Schnieders betont, dass die Musik handgemacht ist und live soll seiner Aussage Energie rübergebracht werden. Ihren ersten Auftritt hatte die Band im April 2018, mittlerweile kann sie auf 30 dieser Gigs zurückblicken – ob in Enschede, Rotterdam, Bochum oder Münster. An diesem Freitag ist nun ihre erste Single "Inside Your Head" erschienen, die bei den üblichen Musikstreamingdiensten wie Spotify oder Itunes zu finden ist. Live kann die Band am 14. Juni 2019 im Alten Schlachthof in Lingen erlebt werden. Sie sind die Vorband von The Wild.