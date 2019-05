Laden ein zum Ersten Lingener Triathlon-Cup: Oberbürgermeister Dieter Krone (links) und der Speller Thomas Altehülsing. Foto: Stadt Lingen

Lingen. Schwimmen, Radfahren und Laufen, kurz Triathlon: Drei Sportarten an einem Tag. Am Sonntag, 30. Juni, findet der erste Lingener Triathlon Cup in Lingen und Geeste statt.