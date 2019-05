Lingen. Die Deutsche Bank in Lingen blickt nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Das Geschäftsvolumen, die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, habe sich in Lingen auf 195 Millionen Euro belaufen, teilte das Finanzunternehmen mit.

„Das abgelaufene Geschäftsjahr war vor allem geopolitisch, aber auch konjunkturell herausfordernd. In diesem Umfeld haben wir erneut gezeigt, dass wir ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger und erfolgreicher Partner für unsere Privat- und Firmenkunden hier vor Ort waren und sind“, so Danica Hüsemann, Filialdirektorin der Deutschen Bank am Markt in Lingen. Die Deutsche Bank betreute in Lingen Ende 2018 rund 8.400 Kunden.



Das Jahr 2018 war an den Kapitalmärkten geprägt von weiterhin historisch niedrigen Zinsen, starken Marktturbulenzen sowie von geopolitischen Umbrüchen und Turbulenzen. Diese seien, so Hüsemann, auch in Lingen spürbar gewesen. Auch wenn die Aktienmärkte ihre Verluste im ersten Quartal 2019 zum Teil wieder aufgeholt haben, sank das Depotvolumen in Lingen zum 31. Dezember um 10,9 Prozent auf rund 52,5 Millionen Euro. Das Einlagenvolumen jedoch wuchs überproportional: Es betrug in Lingen rund 59 Millionen Euro. Das bedeutet eine Steigerung von 2,6 Prozent.

Investition in Aktien

„Da die Zinsen weiterhin sehr niedrig sind, investieren unsere privaten Anleger aber auch immer häufiger in Aktien – vor allem in Form von Fonds“, sagte die Filialdirektorin. Bei der Vergabe von Krediten standen die Konsumentenfinanzierung sowie vor allem die Finanzierung von Eigenheimen im Vordergrund. Hüsemann: „Die Zinsen für die Baufinanzierung sind immer noch niedrig. Leider fehlt es in Lingen weiterhin an einem ausreichenden Angebot an attraktiven Eigentumswohnungen und Häusern.“

Nach ihren Angaben entwickelt sich das Geschäft mit Selbständigen, Freien Berufen, Gewerbetreibenden, Handwerksbetrieben und größeren mittelständischen Unternehmen bei der Deutschen Bank in Lingen von Jahr zu Jahr besser. In Lingen betreut die Deutsche Bank rund 700 mittelständische Kunden.

Im Geschäftsjahr 2018 ist das Kreditvolumen in Lingen um 0,4 Prozent auf rund 84 Millionen Euro gewachsen. Neben den klassischen Bankprodukten war die Einführung neuer digitaler Angebote ein Schwerpunkt im Geschäftsjahr 2018. „Wir sind unserem Ziel einen großen Schritt nähergekommen, alle klassischen Bank- und Routinegeschäfte auch digital anzubieten. Damit wollen wir das Leben unserer Kunden in Lingen noch einfacher und bequemer machen“, so Hüsemann. Den Veränderungen durch die Digitalisierung trägt auch das neue Ausbildungskonzept für Bankkaufleute Rechnung.

Die Deutsche Bank und ihre Mitarbeiter in Lingen haben sich auch 2018 über das Bankgeschäft hinaus in sozialen Projekten engagiert. So wurde gemeinsam mit dem ASV Altenlingen 1965 e.V. ein Social Day veranstaltet.