Show mit Sascha Grammel in Lingen restlos ausverkauft

Immer lustig, immer mit Puppen, manchmal albern und oft ans Herz gehend: Sascha Grammel. Seine Show am 5. Juni in Lingen ist seit Monaten restlos ausverkauft. Foto: Peter Löning

Lingen. Die neue Tour von Sascha Grammel unter dem Titel "Fast fertig" ist noch nicht einmal gestartet – da ist sie schon vielfach ausverkauft. So auch in der Lingener Emslandarena am 5. Juni 2019.