Lingen. Auf Einladung von „Arts by Children (ABC) und dem Theaterpädagogischen Zentrum der Emsländischen Landschaft (TPZ) gastierte das „Kawa-Quartett“ aus Uganda in der Kapelle des Bonifatius Hospitals in Lingen. Das geht aus einer Mitteilung von ABC hervor.

Das Kawa-Quartett besteht aus vier stimmgewaltigen Künstlern aus Kampala, die das Publikum mit geistlichen und weltlichen Liedern großartig und humorvoll unterhielten. Mit ihren wunderbaren Stimmen kommen sie ohne jede technische Unterstützung aus. Sie begeisterten Besucher, Patienten und Personal des Krankenhauses in Lingen ebenso, wie überall sonst, wo die vier jungen Männer acapella auftreten.

Zurzeit touren sie im süddeutschen Raum durch Baden-Württemberg. Der Abstecher nach Lingen war verbunden mit einer Tourneeplanung für Lingen, das Emsland, die Grafschaft und Ostfriesland im September/Oktober 2020.

Tournee 2020

Die erfolgreichen Musiker haben eine ganz besondere Verbindung zu Lingen, denn 2006 stand der damals 14-jährige Patrick Mukisa erstmals beim Welt-Kindertheater-Fest auf der Bühne des Theaters an der Wilhelmshöhe. Schon damals hat er mit seiner Stimme die ca. 700 Zuschauer im Saal berührt und begeistert. „Arts by Children“ hat mit Hilfe von Sponsoren die Schulausbildung von Patrick in Uganda finanziert. In der Zwischenzeit hat er mit einigen Freunden und Künstlern in Kampala nach dem Vorbild von ABC eine eigene Stiftung gegründet, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Uganda einsetzt. Die Hälfte der Konzerterlöse fließen in die Stiftung ein. Die Gesangsgruppe steht damit exemplarisch für die Nachhaltigkeit des Welt-Kindertheater-Festes aus dem viele Künstler hervorgegangen sind.

Deshalb haben die Verantwortlichen des TPZ und von „Arts by Children“ beschlossen, die Gruppe im Zeitraum vom 28. September bis 4. Oktober 2020 zu einer großen Tournee in der Region zu präsentieren. www.artsbychildren.org.