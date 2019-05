Lingen. Bereits zum siebten Mal lädt der Lingener Filmemacher Harald Lorenz Mal in das Lingener Central Kino, um eine Auswahl seiner Filme zu präsentieren. Los geht's am Dienstag, 28. Mai, um 20 Uhr.

Laut Mitteilung des Centralkinos ist Harald Lorenz seit vielen Jahrzehnten begeisterter Filmer und Mitglied im Team 75. Auch für seine neueste Werkschau hat er wieder eine gute Mischung aus alten und neuen Kurzfilmen gefunden. So führt er das Publikum beispielsweise in die idyllische Gegend am Hotel am Wasserfall, zeigt die Höhepunkte des 40-jährigen Jubiläums der Kunstschule oder erzählt die Geschichte des im Zweiten Weltkrieg umgesiedelten Dorfes Wahn.

Harald Lorenz bewegt sich zwischen dokumentarischen und fiktiven Geschichten und ist nah an seinen Themen. Er ist davon überzeugt, dass der Mann an der Kamera stets neugierig und aufmerksam sein muss um die nicht so offensichtlichen Dinge einzufangen. Er will sein Geschehen nicht kommentieren und erklären, sondern Raum für den Zuschauer für eigene Interpretationen lassen. Durch den Abend führt Harald Lorenz gemeinsam mit seiner Enkelin Ellen.