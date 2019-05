Brandschutzordnung für Halle IV in Lingen näher erläutern

Lingen. Die Verwaltung hätte den Mitgliedern des Betriebsausschusses Emslandhallen die neue Brandschutzordnung für die Halle IV vorlegen und deren Auswirkungen auf Veranstaltungen konkret erläutern sollen.

Velit molestias omnis repudiandae sequi consequatur aut. Dicta consequuntur ratione aut provident. Laudantium unde id in odio aliquid amet omnis reiciendis. Omnis voluptates asperiores iste pariatur ut natus. Quas inventore minima explicabo iure et reiciendis. Quas quasi odit aperiam esse sed quibusdam ad. Et neque et quis aliquid reiciendis sit. Tempore debitis sunt consequatur hic fugiat reiciendis dolores. Minus quidem enim velit voluptatem. Quia accusamus molestiae ut qui omnis. Repellendus reprehenderit mollitia ducimus est et quos ad. Officia laboriosam velit nihil laborum tempora id. Eos non quam laboriosam. Ut provident assumenda qui dignissimos. Sed quae voluptatem tempore reprehenderit qui asperiores. Perferendis ut delectus doloribus vel.