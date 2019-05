Lingen. Es steht Aussage gegen Aussage: Das Strafverfahren gegen einen 32-jährigen Mann, der wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen angeklagt ist, wird fortgesetzt.

Laut Anklageschrift soll der 32-jährige in einer Juninacht 2018 seine von ihm getrennt lebende Frau und die Mutter seiner Kinder in ihrer Wohnung in Lingen aufgesucht haben. Es soll zum Streit gekommen sein, in dessen Folge der Angeklagte die 31-jährige zwischen 1 Uhr nachts und 8 Uhr morgens immer wieder beschimpft und mehrfach u. a. gegen ihren Bauch geschlagen haben soll. Einmal soll sie dadurch mit dem Kopf gegen ein Möbelstück geschlagen sein. Die Frau soll durch die Tätlichkeiten starke Schmerzen, Hämatome, Kratzer und ein geschwollenes Jochbein erlitten haben. Schließlich soll der Angeklagte beschlossen haben, seine Frau sexuell zu demütigen und sie gezwungen haben, sich vollständig auszukleiden.

Körperliche Auseinandersetzung eingeräumt

Der 32-jährige Libanese bestritt vor Gericht den Tatvorwurf der Vergewaltigung, räumte aber ein, dass es in der besagten Nacht aus Eifersucht wegen einer Whatsapp an einen anderen Mann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner Frau gekommen sei. Man habe sich aber lediglich gegenseitig geschubst. Dabei sei seine Frau einmal über ein Möbelstück gefallen. Später habe man zur Versöhnung gemeinsam eine Shisha-Pfeife geraucht. Die Kinder seien während der ganzen Zeit schlafend in ihren Betten gewesen.

Die mutmaßlich Geschädigte tritt in dem Strafverfahren gegen ihren Mann als Nebenklägerin auf. In ihrer Aussage bestätigte sie im Wesentlichen die in der Anklageschrift verfassten Tatvorwürfe, konnte allerdings den zeitlichen Ablauf nicht mehr konkret wiedergeben. Ihre vor Gericht getätigte Aussage wich zudem in Teilen von ihren zuvor bei der Polizei gemachten Angaben ab. Diese Abweichungen begründete die ebenfalls aus dem Libanon stammende Frau damit, dass während der polizeilichen Vernehmungen kein Dolmetscher zugegen gewesen und es daher möglicherweise zu Missverständnissen gekommen sei.

Sie verwies darauf, dass sie aus Angst vor weiteren Schlägen und Schmerzen auch der für sie demütigenden Aufforderung ihres Mannes nachgekommen sei, ihm die Füße zu küssen. Als gegen acht Uhr morgens ein Handwerker das Mietshaus betreten habe, habe sie die Gelegenheit genutzt und sei mit ihren Kindern zunächst zur Nachbarin und später ins Frauenschutzhaus geflüchtet.