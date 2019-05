Lingen. Das Europäische Theaterhaus (ETH) in Lingen erfüllt in besonderer Weise den europäischen Gedanken mit Leben. Das hat Viola von Cramon, Europapolitikerin von Bündnis 90/Die Grünen bei einem Besuch unterstrichen.

Laut Pressemitteilung der Grünen kandidiert sie in Niedersachsen für diese Partei für das Europaparlament auf einem sicheren Listenplatz. Das ETH befindet sich im Theaterpädagogischen Zentrum (TPZ). Die Fachpädagoginnen Vera Bruns und Nicole Amsbeck erläuterten die Entstehungsgeschichte, die auf den „Gründungsvater“ Norbert Radermacher zurückgeht, und die gegenwärtige Arbeit bei einer Führung durch das Haus am Professorenplatz in Lingen. 2009 war das Haus mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der gründlich renoviert worden. 2013 wurde das Europäische Theaterhaus als Verein gegründet. Mitglieder sind u. a. die Association Internationale du Théatre Amateur / International Amateur Theatre Association (AITA/IATA) und European Drama Encounters / Recontres Européennes de Drama (EDERED) sowie die Emsländische Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim.

Das ETH konzentriert seine internationale Projektarbeit auf den Kernbereich der Theaterpädagogik in der Begegnung mit den Disziplinen des professionellen Theaters und des Amateurtheaters. "Europa wird als durchaus spannungsgeladener Begriff in all seiner Vielschichtigkeit jenseits der rein geographischen oder politischen Grenzen verstanden", so Vera Bruns. Deshalb verstehe sich das ETH als junge Plattform für transnationale theatrale Impulse. 2014 und 2018 wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ETH das Fachforum im Rahmen des Weltkindertheaterfestivals durchgeführt.

Jüngste Maßnahme war das Projekt „Theater als Forum politischer Teilhabe“. Es diente der gemeinsamen Weiterbildung von Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern im Theaterbereich und sollte dazu beitragen, die Disziplin Theaterpädagogik als Weg zur ganzheitlichen Lernerfahrung und als Mittel zur ganzheitlichen Untersuchung eines Interessenfeldes zu etablieren. Finanziert wurde das Projekt durch Eigenmittel des Europäischen Theaterhauses / European Theatre House sowie als Fachkräftemobilität im EU-Programm Erasmus+. Die Teilnehmer kamen aus zwölf verschiedenen europäischen Ländern. In Slowenien beteiligten sich zum Beispiel 93 junge Menschen mit acht verschiedenen Eigenkreationen und gestalteten ein kleines Straßentheaterfestival.

Viola von Cramon hatte vor Jahren als Leiterin des Internationalen Hauses Sonneberg in St. Andreasberg ebenfalls multinationale Treffen organisiert. Sie hat in mehreren europäischen und amerikanischen Ländern gelebt und gearbeitet und kennt die Bedeutung der Begegnungen von Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Sie war von der Arbeit des ETH in Lingen begeistert: "Hier wird eine faszinierende pädagogische Arbeit geleistet. Es lohnt sich, Geld in solche Projekte zu stecken. Solche Kulturarbeit werde ich auch von Brüssel aus unterstützen. Das ist ein wichtiger Beitrag für friedliches und demokratisches Zusammenleben in Europa und gegen den Rechtspopulismus, der versucht, die europäische Idee zu untergraben."