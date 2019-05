Geschäftsführer Richard-Albert Bröskamp stellte den Vertretern der Stadt die Baumaßnahme an der Georgstraße vor. Foto: Expert

Lingen. Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts und der Wiedereröffnung der Geschäftsräume bei Expert Rial Kauf an der Georgstraße in Lingen sind die Arbeiten für den zweiten Abschnitt in vollem Gange. Darauf weist das Unternehmen in einer Mitteilung hin.