Lingen. Die Tenöre 4 you – das sind Toni Di Napoli und Pietro Pato – laden für Sonntag, 2. Juni, um 20 Uhr ein in die evangelisch-reformierte Kirche in Lingen zum Mitsingkonzert mit "Liedern, die jeder kennt".

Das bunte Programm vereint laut Mitteilung ausgelassene Fröhlichkeit mit befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen. Zugleich präsentieren die Tenöre 4 you einige Lieder der Pop-Klassik in italienischem Gesangsstil.

Legendäre Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik wie zum Beispiel "Caruso", "Titanic", "Marina", "Buona Sera", "Your rise me up", "Phantom der Oper", "Time to say goodbye" oder auch "So ein Tag so wunderschön wie heute" und mehr binden das Publikum ein. Die Texte der Lieder werden bei dem Konzert für die Besucher angezeigt.

Karten sind im Vorverkauf für 19.50 Euro (Abendkasse 21 Euro) unter anderem bei der LWT Lingen, Tel. 0591 9144-144 oder in der Geschäftstelle der Lingener Tagespost zu erwerben.