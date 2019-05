Lingen. Bevor das Kulturforum St. Michael sich in eine längere Umbauphase verabschiedet, wird Samstagabend noch einmal richtig Party gefeiert, zu der Interessierte herzlich eingeladen sind. Um Ausbildung und Beruf geht es zwei Tage lang bei einer Jobmesse in der Emslandarena, und in Nordhorn und Bad Bentheim laden Märkte zum Bummeln ein. Musikalisch stehen auf dem Programm ein Kirchenkonzert sowie Rock und Folk.

Unter dem Motto „Tschüs, Kulturforum, bis bald“ richtet das Kulturforum Sankt Michael in Lingen Samstag ab 19 Uhr eine bunte Abschiedsparty aus, denn der außergewöhnliche Konzert- und Theatersaal in der ehemaligen Kirche wird für viele Monate wegen des Umbaus geschlossen. Das Salon-Ensemble der Musikschule spielt zum Auftakt Caféhausmusik (mit Tanzeinlage einer Tanzschule), die Emsland-Hillbillies aus Papenburg haben Countrymusik drauf, zu der eine Squaredancegruppe ein paar Tänze zeigt. Aus Kuba kommen die „Havanna con Klasse“, die mitreißende Rhythmen präsentiert, während ein paar Tanzschüler einfache Salsabewegungen für jedermann zeigen. Beendet wird der Abend mit Blues und Boogie-Woogie der Bluesanovas aus Münster. Für bunte Cocktails und kalte Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Andreas Kümmert im Schlachthof

Das Andreas Kümmert Duo tritt Freitag um 20 Uhr im Rahmen seiner Lost and Found Tour im Alten Schlachthof Lingen auf. Kümmert ist ein leidenschaftlicher Live-Entertainer und macht als Blues-, Rock- und Soulsänger Musik, die berührt. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Jobmesse in der Arena

Samstag (10 bis 16 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) öffnen sich in der Emslandarena die Türen für die 12. Jobmesse Emsland – eine Messe für Beruf, Ausbildung Trainee und Praktika. Zahlreiche regional, national und international agierende Unternehmen präsentieren sich zur direkten Kontaktaufnahme. Hier werden auch kostenlose Bewerbungsmappenchecks, Fachvorträge zu Karriere-Themen sowie Bewerbungsfoto-Shootings angeboten. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Kirchenkonzert

Bei einem Konzert am Sonntag um 20 Uhr in der Lingener Kreuzkirche spielen das Saxofonquartett "Art of Sax" sowie Kantor Peter Müller an der Flentrop-Orgel. Eintritt 8 Euro, erm. 5 Euro.

Kulturkarawane in Lingen

Für Kinder ab zehn Jahren gibt die Kulturkarawane aus Hamburg Freitag um 18 Uhr ein Gastspiel mit einem Ensemble aus El Salvador im Lingener Burgtheater. Eintrittspreis: 8 Euro, erm. 4 Euro.

Vortrag im Emslandmuseum

Aufgrund zahlreicher Anfragen wird am Freitag um jeweils 11, 16 und 19.30 Uhr die Präsentation „Lingen in der Nachkriegszeit“ im Emslandmuseum erneut gezeigt. In einem Rückblick aus Bildern und Dokumenten skizziert Museumsleiter Dr. Andreas Eiynck dabei den Weg vom Kriegsende in Lingen über den Emslandplan bis zum Wirtschaftswunder der 1950er-Jahre. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Folksongs in Emsbüren

Irish und Scottish Folk mit An Rinn gibt es Samstag um 19 Uhr im Fokus Emsbüren zu hören. Die Musiker haben ein riesiges Repertoire von Songs, Tunes und Instrumenten im Gepäck und vollbringen das Kunststück, Musik der Britischen Inseln, Skandinaviens und Nordamerikas gleichermaßen authentisch zu präsentieren.

Kunstmarkt in Bad Bentheim

Rund 50 Künstler präsentieren ihre Arbeiten Samstag und Sonntag beim Bad Bentheimer Kunstmarkt (11 bis 18 Uhr) vor der Burg und im ersten Innenhof der Burg. Die Künstler wurden von einer Jury ausgewählt und kommen vor allem aus Deutschland und den Niederlanden ausgestellt sind vor allem Schmuck, Skulpturen, Fotografien, Malereien und Textilarbeiten. Für Kinder gibt es zahlreiche Mitmachaktionen.

Klostermarkt in Nordhorn

Buntes Marktgeschehen herrscht Samstag von 9 bis 18 Uhr am Kloster Frenswegen in Nordhorn. Spiritualität, Morgenlob und ein ökumenischer Gottesdienst als kulturelles Erbe des Augustiner Chorherrenstiftes gehören ebenso dazu wie ein vielfältiges handwerkliches Warenangebot und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Grafschafter Open Air

Sonntag findet von 16 bis 22 Uhr auf der Festwiese der Bentheimer Eisenbahn das 6. Grafschafter Open Air statt, unter anderem mit Rea Garvey, Lea und Nico Santos.

Freilichtbühnen

Mit dem Musical "Anatevka" startet die Saison Samstag um 19.30 Uhr auf der Waldbühne in Ahmsen.

Ausstellungen



"Leben hinter Wall und Graben" lautet der Titel einer Ausstellung im Emslandmuseum in der Lingener Burgstraße. Lingen und Coevorden sind zwei typische Festungsstädte, die einst die deutsch-niederländische Grenze und wichtige Verkehrswege zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollierten (bis 13. Oktober). Ebenfalls im Emslandmuseum läuft bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten". Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten.

Im Foyer des Neuen Rathauses Lingen zeigt die Lingener Kunstschule die Ausstellung "Vielfältig präsentiert" – ein bunter Mix aus Bildern, Grafiken und Keramiken.

Köpfe aus gebranntem Ton, Betonelemente und Fotos von Außeninstallationen erwarten die Besucher jetzt im Eingangsbereich der Stadtbibliothek Lingen. Das Seminarfach „Kunst im öffentlichen Raum“ des Franziskusgymnasiums präsentiert dort seine Arbeiten zum Thema „Berühmte Frauen“.

Glasplattenporträts von bekannten Persönlichkeiten stellt das LWH bis zum 28. Juni aus.

„Neue Wege gehen“ lautet der Titel der Kunstausstellung mit Werken der Malerin Gisela Möllerfrerk, die bis zum 15. September im Wöhlehof Spelle zu sehen ist.

Im Rathaus Salzbergen sind Werken des Senftenberger Malers Bernd Gork ausgestellt.

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren betrachtet werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.