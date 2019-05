Die Ausstellung "Kleine Giganten" zeigt bis zum 31. Dezember 2019 im Emslandmuseum die Welt der Insekten. Foto: Margrit Lehmkuhl-Wiese

Lingen. Am Tag der offenen Museen hat auch das Emslandmuseum in Lingen seine Türen geöffnet und eine für diesen Ort ungewöhnlich Ausstellung gezeigt: „Kleine Giganten“. Es geht um Insekten, Spinnen und Co., die sich eigentlich in der freien Natur aufhalten sollten und nicht in einem Museum. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 31. Dezember.