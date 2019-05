Lingen. Der sechste Verhandlungstag gegen die Geschäftsführer der Alloheim-Gruppe vor dem Amtsgericht Lingen ist von der Nichtherausgabe von E-Mails und überraschenden Erkenntnissen zur fehlenden Qualifikation eines ehemaligen Heimleiters geprägt gewesen. Zudem haben Zeugen, die selbst Versäumnisse ihrerseits einstanden, den Aussagen einer ehemaligen Mitarbeiterin deutlich widersprochen.

