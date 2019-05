Lingen. Bereits zum 12. Mal findet am kommenden Wochenende, 25. und 26. Mai, die Jobmesse Emsland in der Lingener Emslandarena statt. Mehr als 90 Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.

Vom Schüler und Absolventen bis hin zum langjährig erfahrenen Ingenieur – Karrierechancen werden zwischen 10 und 16 Uhr am Samstag und 11 und 17 Uhr am Sonntag hier für jeden geboten. Darüber hinaus gibt es im Rahmen der Messe einer Mitteilung des Veranstalters zufolge zahlreiche interessante Workshops, Vorträge und Services rund um Job und Bewerbung.

. Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil, Landrat Reinhard Winter und dem Lingener Oberbürgermeister Dieter Krone nutzen Unternehmen und Institutionen aus den verschiedensten Branchen die Gelegenheit, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen. Dazu kommen zahlreiche öffentliche Arbeitgeber wie der Landkreis Emsland, die Stadt Meppen oder die Polizei. Hochschulen und weitere Bildungseinrichtungen präsentieren darüber hinaus ihre Angebote.

„Riesenchance für beide Seiten“

Besucher können auf der 12. Jobmesse Emsland innerhalb weniger Stunden mit vielen potenziellen Arbeitgebern ins persönliche Gespräch kommen. „Und das in angenehmer Atmosphäre und ganz ohne ein aufwendiges Bewerbungsverfahren“, erklärte Projektleiter Martin Kylvåg. Die Aussteller hätten vielfältige Karrierechancen im Angebot – Vollzeitstellen, Ausbildungs- und Studienplätze bis hin zu interessanten Praktika. „Die Messe ist eine Riesenchance für beide Seiten!“, verspricht Kylvåg.

Services rund um Job und Bewerbung

Abseits der Messestände wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für alle Jobinteressierten geboten: Der Arbeitswissenschaftler Jens Rumpza verrät in seinen Workshops, wie man glücklich im Beruf wird oder seine Stärken aufspürt. An beiden Messetagen findet ein Job-Talk zum Thema Quereinstieg mit interessanten Gesprächspartnern statt. In Zeiten der Digitalisierung ist auch das eigene Portfolio online nicht unwichtig: Mit dem Xing-Profilcheck lernen Besucher, ihr eigenes Profil mit wenigen Klicks zu optimieren und sich für Recruiter noch attraktiver darzustellen. In zahlreichen Vorträgen gibt es weitere nützliche Tipps und Infos rund um die Themen Job und Karriere.

Weitere Informationen: www.jobmessen.de/emsland