Lingen. Über ihre Positionen und Gegensätze zu den Themen Klimaschutz, Landwirtschaft, Arbeit und Soziales sowie Wirtschaft haben fünf EU-Kandidaten im Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) unter dem Motto: „Europa hat die Wahl“ diskutiert.

Eine „Euro-Vision“ hatte LWH-Leiter Michael Reitemeyer den etwa 50 Besuchern angekündigt. Die Eingangsfrage von Moderatorin Lena Eickers: „Wie kann man Europa für die Menschen wieder interessanter machen?“, beantwortete Christoph Podstawa von der Partei „Die Linke“. Das EU-Parlament benötige die Gesetzesinitiative, um die Demokratie zu stärken. Brüssel brauche ein Lobbyregister, damit die Parlamentarier regieren. „Es ist erschreckend, wenn Konzerne an den Richtlinien mitschreiben“, so der Kandidat.

Silvia Pünt-Kohoff (SPD) teilte die Kritik und sieht ein „Vermittlungsproblem“. „Es braucht mehr Transparenz, Emotionalität und weniger EU-Bürokratie“, betonte sie. Viola von Cramon (Bündnis 90 / Die Grünen) sprach sich für gesetzgeberische Kompetenzerweiterungen im EU-Parlament aus. So sei die Mitentscheidung im Haushalt weiter ausbaufähig. „Insgesamt ist das EU-Parlament nicht undemokratisch, sondern viel stärker, als es die Menschen wahrnehmen und besser als so manche Ausschüsse im Deutschen Bundestag“, betonte sie.

EU-Abgeordnete hätten oft mit der „Quadratur des Kreises“ zu kämpfen“, meinte der FDP-Kandidat Ferhat Asi. „Die EU ist interessant, die Themen sind immer spannend“, unterstrich EVP-Parlamentarier Jens Gieseke. Für eine Zusammenarbeit und „Lobby-Entideologisierung“ sprach er sich aus, denn die „negativen Darstellungen entsprechen aufgrund des Pluralismus nicht den Gegebenheiten.“ Das Initiativrecht des Parlaments sei ein guter Weg, um Veränderungen vorzunehmen.

Umweltsteuer auf Kohlendioxid?

Konsens herrschte beim Klimaschutz, doch Maßnahmen wie die Umweltsteuer auf Kohlendioxid (CO2-Steuer) wurden unterschiedlich diskutiert. Viola von Cramon sprach sich für einen „Mindestpreis der CO2-Steuer aus“, denn diese sei ein marktkonformes Instrument und sozial gerecht. Jens Gieseke hielt es für besser, Geld in Forschung und Entwicklung zu investieren, „stärker europäisch zu denken und nationale Alleingänge zu verhindern.“ Die Ansicht der FDP: „Die Steuer treibt uns nicht voran“, Zertifikate müssten ausgegeben werden, um effizienter und innovativer zu werden. Das Klima mache vor nationalen Grenzen nicht Halt. Deshalb müssten die Ziele des Pariser-Abkommens schnellstens umgesetzt werden, so die SPD. Die Linke sieht den Markt nicht als Lösung, Innovationen brächten der Allgemeinheit nichts, ein massiver Nahverkehrsausbau sei sinnvoller. Auch für andere Verkehrskonzepte sprach sich die SPD aus.

Die Landwirtschaft in den ländlichen Räumen müsse erhalten werden, jedoch dürften keine „emsländischen Landwirtschaftlichen-Produktions-Genossenschaften“ entstehen, so der Konsens. Differenzen gab es bei den ökologischen Standards, den Anbauarten und Subventionen. „Landwirtschaft ist Daseinsvorsorge“, so Podstawa, Zweifel hatte auch Jens Gieseke bei der „gerechten Subventionen-Verteilung“, und sprach die Flächenprämie an, „die aber nicht auf Null gesenkt werden darf.“ Die Landwirte seien sehr verantwortungsvoll, doch das Tierwohl könne noch weiter verbessert werden, meinte die SPD-Kandidatin. Umweltschutz und Tierwohl seien auf Dauer zu koppeln, um zielgenau zu fördern, so Bündnis 90/ Die Grünen. Einig waren sich alle darin, dass eine "neue und andere Landwirtschaftspolitik nur mit den Landwirten zu machen ist.“

Im Bereich Arbeit und Soziales hält die FDP einen flächendeckenden Mindestlohn im EU-Binnenmarkt für utopisch, „denn die Wettbewerbsfähigkeit würde eingeschränkt werden.“ Für einen Ausgleich und mehr Vorsorge im sozialen Bereich sprach sich die SPD aus, „um sozialen Sprengstoff einzudämmen.“ Gieseke: „Eine verlorene Jugend mit über drei Millionen Arbeitslosen können wir uns nicht leisten“. Er plädierte wie alle für Bildung und Ausbildung.

Selten habe er eine so lebendige, intensive politische Diskussion erlebt, dankte Michael Reitemeyer abschließend.