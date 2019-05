Lingen. Nächstes Jahr ist es so weit. Dann feiert der Schützenverein Baccum-Münnigbüren seinen 400. Geburtstag.

Das Ereignis war natürlich auch Thema in der Generalversammlung, wie der Verein mitteilte. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Es wurden Arbeitsgruppen gebildet, die sich z. B. um die Erstellung einer Festzeitschrift, Umzugsorganisation, Gestaltung des Festplatzes, Dokumentation des Jubelfestes usw. kümmern werden.

Die Ehrungen für langjährige Mitglieder des Schützenvereins Baccum-Münnigbüren bildeten den Höhepunkt der Versammlung. Ihr 25-jähriges Jubiläum im Schützenverein Baccum-Münnigbüren feierten Frank Frese, Markus Großepieper, Ingo Grüter, Henning Jansen, Stefan Lindenberg, Ralf Niebuhr, Klaus Philipp und Kai Wachhorst. Vor 40 Jahren traten Ernst Barkmann, Dieter Frerich, Günter Frese, Hugo Hilmes, Helmut Reker, Detlef Rolfes, August Schnieders, Hermann Zwake uns Reinhard Zwake dem Verein bei. Seit 50 Jahren sind Karl-Heinz Gerling, Richard Lindhorst, Karl-Heinz Meemann, Georg Nestler, Bernhard Roling, Bernhard Schwob und Heinz Trepkowski dabei. Urgesteine mit 60 Jahren Mitgliedschaft sind Alfons Berndsen, Heinz Schoppe, Bernhard Weßling und Paul Zwake.

1.Vorsitzender Franz Josef Schoo wies darauf hin, dass das Schützenfest um einen Tag nach vorne gezogen wird und auch in Zukunft am Pfingstsonntag und Pfingstmontag stattfindet. Beginnen wird es am Pfingstsamstag mit dem Jugendtanz.

Die Vorstandsmitglieder die zur Wahl standen, wurden von der Versammlung einstimmig in ihren Ämtern wiedergewählt. 1. Vorsitzender: Franz Josef Schoo, 2. Vorsitzender: Thomas Surmann, 1. Schriftführer: Wilfried Meemann, 2. Schriftführer: Kai Wachhorst, 1. Kassenwart: Dieter Zwake, 2. Kassenwart: Hermann Zwake, 1. Schießwart: Alfons Varelmann, 2. Schießwart: Rainer Zwake, 1. Kommandeur: Mathias Bökers, 2. Kommandeur: Heinrich Hense.