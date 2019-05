Lingen. 800 Bilder– das ist das Ergebnis der Volksbank Lingen beim 49. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“. Jetzt stehen die Gewinnerinnen und Gewinner auf Ortsebene fest.

Wie sieht es aus, wenn musikalische Stimmungen in Bilder verwandelt werden? Mit diesen und weiteren Fragen haben sich einer Mitteilung der Volksbank zufolge auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 49. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ beschäftigt. Unter dem Motto „Musik bewegt“ haben die Kinder und Jugendlichen gezeigt, was sie mit Musik verbindet und welche Rolle sie in ihrem Leben spielt.



„Mit euren kreativen, beeindruckenden Beiträgen macht ihr den Jugendwettbewerb zu etwas ganz Besonderem“, begrüßt Sebastian Roosmann, Vertriebskoordinator die jungen Künstler sowie deren Eltern und Vertreter der Schulen in den Räumlichkeiten der Volksbank Lingen. Für die rege Teilnahme und die große Motivation, die dahinterstecke, bedankte er sich ganz herzlich bei den Kindern und Jugendlichen sowie bei ihren Lehrerinnen und Lehrern. „Ohne Euch und ohne Sie wäre „jugend creativ“ heute nicht einer der größten Jugendwettbewerbe der Welt", sagte Roosmann.

Zwölf Schulen haben sich beteiligt

Zwölf Schulen aus der Region haben sich an dem Wettbewerb beteiligt und insgesamt über 800 Bilder abgegeben. Da das Interesse an „Jugend creativ“ stetig wächst, wurde auch in diesem Jahr wieder eine Fach-Jury hinzugezogen. Diese bestand aus Annette Sievers von der Kunstschule Lingen, Dorothe Albrecht vom Franziskusgymnasium sowie Nils Hanraets, Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums Lingen (TPZ).

„Vom AC DC Konzert bis hin zum Spielmannzug auf dem Schützenfest in Gersten: Ihr seid dem Titel des Jugendwettbewerbs in jeglicher Hinsicht nachgekommen und habt viel Kreativität in eure Bilder einfließen lassen,“ richtete sich Eva Prekel-Meiners, Jugendmarktbeauftragte der Volksbank, an die Kinder. diese warteten schon gespannt darauf, dass sie und der Titel ihres Kunstwerkes aufgerufen wurden.

Zudem findet für alle 800 Schüler, die teilgenommen haben, eine Abschlussveranstaltung am Mittwoch, 27. Mai, im Theater an der Wilhelmshöhe statt. Dort werden die „Staunexperten“ auftreten, die naturwissenschaftliche Phänomene in Form eines Jugendtheaters genauer unter die Lupe nehmen. Alle kreativen Arbeiten werden an diesem Tag über den Bildschirmen im Foyer des Theaters zu sehen sein.

Die Sieger (die Klasse 5 nahm nicht teil, Namen in der Reihenfolge der Platzierung):

1. Klasse : Joshua Guijt, Jule Hofschlag, Matilda Krüp. 2. Klasse: Philipp Piatkowski, Paul Schlutt, David Moreno-Atikler, 3. Klasse: Paul Mey, Liridon Calacu, Nele Groth, 4. Klasse: Wiktoria Mucha, Karina Dets, Danny Stuhler, 6. Klasse: Emma Brand, Laura Matschulat, Altharaya Alhameawi, 7. Klasse: Leonie Glasker, Sofie Lager, Juliana Schößler, 8. Klasse: Josephin May, Milinda Wunder, Simon Griep, 9. Klasse: Emely Schütte, Juliana Reznichenko, Vanessa Moor, 10. Klasse: Alexia Bruch, Johanna Jolie Becker, Annna-Lena Potyka.