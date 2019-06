Lingen. Mitten in der Lingener Innenstadt auf dem Universitätsplatz steht das historische Professorenhaus aus dem Jahr 1685. Doch auch im Inneren des ehrwürdigen Gebäudes spielen sich an jedem Freitag historische Geschichten am seidenen Faden ab. Hier hat Lingener das Marionettentheater jetzt seit zehn Jahren sein Domizil und spielt wöchentlich klassische Puppen- und Schauspiele oder Opern aus einem Repertoire von neun Stücken – ein zehntes ist gerade in Arbeit.

Den Theatersaal unterscheidet erst einmal nichts von einer großen Spielstätte: die Sitze sind mit roten Plüsch gepolstert, Teppichboden und rot gestaltete Wände vermitteln eine warme Atmosphäre, ein ebenfalls in rot gehaltener Vorhang verdeckt vor der Vorstellung den Blick auf die Bühne. Ein Opernglas liegt auf jedem Platz der letzten Reihe. Nur ist hier im ersten Stock des alten Gebäudes alles sehr, sehr viel kleiner.







Gerade einmal 18 Zuschauer können, verteilt auf vier Reihen, ein Stück verfolgen. Auch die Theaterleitung besteht nicht aus einem großen Team. Leiter und Intendant ist Michael Sänger. Er ist gleichzeitig auch noch Regisseur, Erfinder und Erbauer des Marionettentheaters, das 1997 gegründet wurde, zunächst in Freren untergebracht war und seit 2009 seinen festen Platz im Lingener Professorenhaus erhalten hat. Unterstützung erhält das kleine Theater durch die HEH Essmann Stiftung in Lingen. In all den inzwischen 22 Jahren hat der ehemalige Lehrer des Gymnasiums Georgianum nur eine einzige der inzwischen 730 Vorstellungen versäumt. So ist es für ihn auch selbstverständlich, dass er als Regisseur und Intendant seine Gäste persönlich begrüßt, so wie es wohl in kaum einem Theater anderer Größenordnung üblich ist.









Das Interesse an den Vorstellungen ist auch nach mehr als 20 Jahren ungebrochen. Möchte man ein Ticket für einen der begehrten 18 Plätze ergattern, steht in der Regel eine Wartezeit von rund zwei Jahren davor. "Da gehen wir ein wenig gegen den Mainstream", erzählt Sänger mit einem Lächeln.

"Bei uns ist nicht alles sofort zu haben." Michael Sänger





Dafür gibt es dann aber auch schon die nächste Besonderheit. Da sich häufig kleine Gruppen zusammenfinden, um eines der neun Stücke zu verfolgen, dürfen sie mitentscheiden, was gespielt wird. Die Zuschauer wissen zu schätzen, was ihnen in diesem kleinen Theatersaal geboten wird. Das wird bei einem Blick ins Gästebuch, das bei jeder Vorstellung viele Einträge erhält, deutlich. "Es war ein unterhaltsamer Theaterabend in Ihrem wunderschönes Theater", ist da zu lesen oder auch: "Großartig! Wir verlassen das Theater mit einem Lächeln im Gesicht und Sonne im Herzen".





"Wir sind gleichzeitig auch ein lebendiges Theatermuseum, das den Zuschauern zeigt, wie im 18.und 19. Jahrhundert auf der Marionettenbühne gespielt wurde“, sagt Sänger. Detailgetreu werden Bühnenbilder, Marionetten und Requisiten von Hand gestaltet. "Um die Kulisse herzustellen, nutzen wir Vorlagen aus dem Papiertheater", erklärt Sänger.





Sie werden auf dünnem Sperrholz aufgeklebt und fein säuberlich mit der Laubsäge ausgesägt. Mehrere solcher "Holzrahmen" hintereinander geben der Bühne die räumliche Tiefe. Nur die Puppen stammen nicht aus den Händen des engagierten Pädagogen. Sie werden von Dagmar Hagel aus Fließau (Kreis Lüchow Dannenberg), ebenfalls in Handarbeit, gefertigt.





Im Laufe der Jahre sind so schon rund 120 Figuren zusammengekommen. "Jedes Stück hat seine eigene Besetzung", macht Sänger deutlich. "Vielleicht kann man einen Diener oder einen Knappen in mehreren Stücken verwenden, ansonsten sind die Marionetten alle sehr individuell gestaltet." Vier klassische Puppenspiele („Don Juan“, „Dr. Fausts Höllenfahrt“, „Pfalzgraf Siegfried und die schöne Genoveva“ und „Prinz Rosenrot und Prinzessin Lilienweiß“), drei Opern („Die Zauberflöte“, „Der Barbier von Sevilla“ und „Die Entführung aus dem Serail“), Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“ und "Der Geizige" von Molière gehören zum Programm. Als zehnte Produktion ist in "Artus" Arbeit. König Artus ist eine Sagengestalt, die in vielen literarischen Werken des europäischen Mittelalters in unterschiedlichem Kontext und unterschiedlicher Bedeutung auftaucht. Ein Termin für die Premiere der mittelalterlichen Sage steht allerdings noch nicht fest.





"Am meisten gefragt ist 'Doktor Fausts Höllenfahrt'. Das wurde schon mehr als 200 Mal aufgeführt."





In dem Lingener Marionettentheater, das nach Aussage Sängers, in ganz Deutschland in dieser Form nur noch sehr selten zu finden ist, stecken natürlich viel Herzblut, Zeit und Energie des Erfinders. Ebenso viel Energie hat der inzwischen 74-Jährige aufgewendet, um jemanden zu finden, der dieses Miniaturtheater fortführt, wenn er sich im kommenden Jahr ein wenig zurückziehen möchte. Er ist froh, in dem 23-jährigen Laurenz Bäthke jemanden gefunden zu haben, der seine Leidenschaft teilt. In der letzten Mitgliederversammlung wurde der junge Theaterpädagoge offiziell zum Stellvertreter des künstlerischen Leiters gewählt. Das neue Stück "Artus", das zurzeit noch erarbeitet wird, stammt bereits aus der Feder Bäthkes. So werden weiterhin die Puppen des Theaters am seidenen Faden hängen, nicht aber die Zukunft des Marionettentheaters.