Jetzt muss die Bahn in Lingen auch liefern

Lingen. Die dauerhaften Ausfälle des Fahrstuhls am Bahnhof sind untragbar. Darüber herrscht in Lingen Einigkeit. Deshalb ist die Absichtserklärung der Deutschen Bahn, für Verbesserung zu sorgen, ein erster Erfolg für alle, die die Stimme erhoben haben. Mehr ist es jedoch bislang nicht: Jetzt muss die Bahn auch liefern.

Denn ob die Forderungen aus Lingen schlussendlich wie zugesagt umgesetzt werden, das darf der Konzern unter Beweis stellen, wenn mal wieder auf der Fahrstuhltür der Aufkleber mit dem Schriftzug „Defekt!“ pappt.



Zumindest bezweifeln darf man, dass dann alle relevanten Stellen innerhalb des von außen undurchblickbar wirkenden Konzerns so agieren, dass die Zusagen erfüllt werden. Für den Eindruck, dass manches Mal bei der Bahn die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, hat der Konzern in Lingen und auch an anderen Bahnhöfen, an denen die Aufzüge ein Problem sind, selbst gesorgt.

Immerhin: Nun besteht für die Bahn die Chance, es besser zu machen.