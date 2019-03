Lingen. Die Deutsche Bahn AG hat Besserung für den Aufzug zum Gleis 2 im Lingener Bahnhof zugesichert, der in den vergangenen Jahren wiederkehrend defekt gewesen ist. Wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 soll er ausgetauscht werden. Das hat Oberbürgermeister Dieter Krone nun im Stadtrat berichtet.

Der Aufzug im Lingener Bahnhof ist ein Dauerärgernis: Immer wieder fiel er aus, mehrfach wochenlang. Das ist insbesondere für Gehbehinderte ein Problem: Der Aufzug ist der einzige barrierefreie Zugang zum Gleis 2, auf dem die Züge in Richtung Norden halten. Rollstuhlfahrer beispielsweise müssen bei Ausfällen erst bis Meppen fahren, dann den Zug in die Gegenrichtung nehmen, um in Lingen auf Gleis 1 aussteigen zu können.





Oberbürgermeister Dieter Krone bezeichnete dies im Februar als "peinliches Trauerspiel" und schickte einen Beschwerdebrief mit der Forderung nach einem neuen Aufzug an Heiko Siemers (Leiter Bahnhofsmanagement für die Region), Manuela Herbort (Konzernbevollmächtigte der Bahn für Bremen und Niedersachsen) und an den Vorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz. Auch hiesige Bundestags- (Jens Beeck, FDP) und Landtagsmitglieder (Christian Fühner, CDU) mahnten den Zustand im Lingener Bahnhof bei der Bahn an.

Resolution des Stadtrates

Nach einem Dringlichkeitsantrag der Bürgernahen in der Februar-Sitzung des Stadtrates verabschiedete dieser eine Resolution, die die Bahn aufforderte, Defekte sofort zu reparieren. Bei Ausfällen des Aufzugs, so die Forderung, sollten von Süden kommende Züge auf Gleis 1 einfahren, damit Fahrgäste barrierefrei ein- oder aussteigen können. Ausfälle sollten unmittelbar von der Bahn kommuniziert werden, beispielsweise über die Bahn-App für Smartphones. In der Vergangenheit war auf den Info-Kanälen der Bahn der Aufzug wiederholt als einsatzfähig angezeigt worden, obwohl er ausfiel.





Darüber hinaus forderten Oberbürgermeister Krone und der Stadtrat, dass der Aufzug aufgrund seiner wiederkehrenden Ausfälle im Austauschprogramm der Bahn vorgezogen und ein neuer installiert wird. Und zuletzt solle die Bahn einen zweiten barrierefreien Zugang zum Gleis 2 prüfen.

Anzeige Anzeige

Früherer Austausch als geplant

Nach den vielfachen Beschwerden aus Lingen kündigte die Bahn nun Verbesserungen an. In der Ratssitzung am Donnerstag bezog sich Krone auf ein Gespräch mit dem Leiter des Bahnhofsmanagements, Heiko Siemers. Dieser habe zugesichert, dass die Wartung des Aufzuges forciert werde: Der Wartungsrhythmus soll verkürzt werden, sei ihm zugesichert worden, berichtete der Oberbürgermeister. Damit Reparaturen schneller erledigt werden können, wolle die Bahn zudem mehr Ersatzteile auf Lager halten. Zudem soll der Fahrstuhl aufgrund seiner Anfälligkeit früher als geplant ausgetauscht werden, habe Siemers zugesagt. Ein neuer Aufzug werde wohl in der zweiten Jahreshälfte 2020 eingebaut.

Einfahrt auf Gleis 1 bei Ausfällen

Auch auf weitere Forderungen aus Lingen sei die Bahn eingegangen, so Krone: Aus Süden kommende Züge sollen auf Gleis 1 einfahren, wenn der Aufzug defekt ist, um den barrierefreien Ein- und Ausstieg zu gewährleisten. Zudem sei vom Bahn-Vertreter das Versäumnis eingeräumt worden, dass die Ausfälle in der Bahn-App und auf der Internetseite zuletzt nicht angegeben wurden. Das soll nun verlässlich geschehen. Um das zu gewährleisten, soll ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, der den Aufzug reinigt, die Funktionstüchtigkeit prüfen und bei Störungen die Bahn informieren.



Auf Nachfrage von Robert Koop (Bürgernahe) berichtete der Oberbürgermeister, dass ein zweiter barrierefreier Zugang zum Gleis 2, der ebenfalls zu den Forderungen gehört, deutlich aufwendiger umzusetzen ist. Die Bahn wolle dies aber prüfen.