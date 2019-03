Lingen. Mit seinem neuen SaMTV-Unplugged-Album ist Samy Deluxe im Herbst 2018 direkt von 0 auf Platz zwei der Albumcharts eingestiegen. Wer den Rapper lieber live erleben möchte, hat dazu am Freitag, 22. März, um 20 Uhr in der Lingener Emslandarena die Gelegenheit.

Über zwanzig Jahre im Geschäft, mehr als eine Million verkaufte Tonträger – Samy Deluxe ist einer der erfolgreichsten deutschen Rapper – und zudem ein Künstler mit vielen Facetten. Samy rappt sich auf seiner Tour durch seine Diskographie, neu interpretiert mit kompletter Liveband. Alle Songs wurden gemeinsam mit dem DLX Ensemble neu arrangiert, um die Möglichkeiten dieser besonderen Instrumentierung voll auszuschöpfen. Als Support dürfen sich die Fans auf Afrob freuen.





MTV Unplugged ist eine vom Fernsehsender MTV seit 1989 produzierte Konzert-Reihe, bei der etablierte Musiker eine Auswahl ihrer Songs sowie oftmals auch Coverversionen anderer Interpreten ohne den Einsatz elektronischer Instrumente spielen – die Arrangements werden dementsprechend angepasst.

In seinen Songs wirkt Samy Deluxe teils überheblich, dann aber auch wieder sehr nachdenklich und gesellschaftskritisch. In einem Interview mit der Redaktion sprach der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Samy Sorge heißt, über seinen Cannabis-Konsum, Depressionen, den alltäglichen Rassismus in der Gesellschaft und einen Sinneswandel in seinem Wahlverhalten.





Die Tickets ab 32 Euro plus Gebühren gibt es noch an der Abendkasse sowie in der Geschäftsstelle der Lingener Tagespost. Hier wird ein Rabatt von 2 Euro gewährt.