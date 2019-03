Lingen. Mit einem Freispruch auf Kosten der Landeskasse endete das Strafverfahren gegen einen 24-jährigen Mann, der wegen eines bereits sieben Jahren zurückliegenden Erpressungsvorwurfs vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Lingen angeklagt war.

Laut Anklageschrift soll der damals 18-jährige Angeklagte im Februar 2012 gemeinsam mit drei Bekannten eine Lingener Wohnung aufgesucht und dort mutmaßlich aus Drogengeschäften stammendes Geld von einem der Bewohner gefordert haben. Um die Forderung nachdrücklich zu unterstreichen, soll einer der Begleiter des Angeklagten dem Geschädigten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, woraufhin dieser 100 Euro an sein Gegenüber gezahlt haben soll. Der Angeklagte sowie die beiden übrigen Begleiter sollen während des Geschehens dabeigestanden haben, um eine einschüchternde Bedrohungsszenerie zu schaffen.



24-Jähriger schweigt

Der 24-Jährige schwieg jetzt vor Gericht zu dem ihm zur Last gelegten Tatvorwurf, von dem seine vermuteten Begleiter bereits längst rechtskräftig freigesprochen wurden. Der mutmaßliche Geschädigte von einst erschien trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zu seiner Aussage vor dem Lingener Gericht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen ihn ein Ordnungsgeld von 150 Euro ersatzweise drei Tage Haft verhängt.

Der Vorsitzende Richter verlas aufgrund der Abwesenheit des Zeugen eine 2014 in einer anderen Hauptverhandlung getätigte Aussage, in der der Zeuge sich ebenso wie schon im Ermittlungsverfahren in grobe Widersprüche verstrickt hatte. Auch an seine angebliche Erpressung hatte er keine Erinnerung mehr.

Mitbewohner erinnern sich nicht

Ebenso konnte sich ein als Zeuge geladener früherer Mitbewohner nicht daran erinnern, dass in seiner Wohnung überhaupt eine Auseinandersetzung um Geld stattgefunden habe. Auf die Vernehmung von fünf weiteren geladenen Zeugen verzichtete das Gericht schließlich, da sich der Anklagevorwurf der Erpressung nicht im Ansatz bestätigen ließ.