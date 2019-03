Expert-Rial-Kauf eröffnet nach einjährigem Umbau in Lingen neu CC-Editor öffnen

Geschäftsführer Richard-Albert Bröskamp freut sich über den Neubau seines Elektrofachmarktes an der Georgstraße in Lingen. Foto: Matthias Becker

Lingen. Ein echter Hingucker ist er geworden, der Neubau des Elektrofachmarktes Expert-Rial-Kauf an der Georgstraße in Lingen. Am Donnerstag ist nach einem Jahr Umbauphase die dreiwöchige Eröffnungskampagne eingeläutet worden.