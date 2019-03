Lingen. Gleich acht Mitglieder des Tennisclubs Lingen Blau-Weiß sind bei der Jahreshauptversammlung für 50-jährige Treue geehrt worden. Das hat der Verein mitgeteilt.





Die goldene Ehrennadel und ein Präsent erhielten Erika Behrendt, Karin Engelbertz, Ortrud Schneider, Beate Schooneboom, Gerd Harmeling, Joachim Modlich, Werner Schneider und Peter Welling. Einige der Geehrten haben laut Mitteilung mehrere Jahre im Vorstand mitgearbeitet, andere erfolgreich in den Mannschaften mitgespielt. Und einige sind auch noch heute sportlich aktiv. Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurde Heiner Rasing, für 25 Jahre Nils Bergmann ausgezeichnet.











Neu- beziehungsweise wiederbesetzen konnte der Verein Vorstandsposten. Als Nachfolger des nach 29 Jahren ausgeschiedenen 2. Vorsitzenden Gunther Bensch wählten die Mitglieder Werner Lampen und zum Kassenwart Michael Lex, der das Amt für einige Monate bereits kommissarisch übernommen hatte.

In der kommenden Sommersaison wird der Verein, der sich nach Aussage des Kassenwartes in einer erfreulich soliden finanziellen Lage befindet, mit acht Mannschaften im Kinder- und Jugend- und ebenso vielen im Erwachsenenbereich an den Start gehen können.

Um Tennisinteressierten und -begeisterten den Einstieg zu erleichtern, bietet der TC Blau-Weiß einen Gratis-Schnupperkurs am 24. März (ab 15 Uhr) in der Tennishalle an der Waldstraße und am 22. Juni auf den Außenplätzen an.