Lingen. "Kinderschutz in Lingen – Hinsehen statt Wegsehen": Unter diesem Motto hatte der Präventionsrat der Stadt Lingen am Mittwochabend berufliche Vertreter aus Kindertagesstätten, Beratungsstellen, Jugendhilfeanbietern, Schulen und Ärzteschaft ins IT-Zentrum nach Lingen eingeladen. Das Interesse war sehr groß.

Die Anzahl der Stühle im Saal reichte nicht aus, sodass weitere aus anderen Räumen des IT-Zentrums herbeigeschafft werden mussten. Am Ende waren es über 150 Zuhörerinnen und Zuhörer bei den beiden Fachvorträgen der Professorin Heidi Pfeiffer, Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin in Münster und Justinus Volker Jakobs, neuer Leiter des Psychologischen Beratungszentrums an der Bernd Rosemeyer-Straße in Lingen.

Sturz oder Misshandlung?

Kommt der Bluterguss oder die Prellung des Siebenjährigen von einem Sturz her? Oder ist er geschlagen worden? Hat sich die Zweijährige das Gesicht verbrüht, weil es vom Boden aus an der Tischdecke gezogen hat und sich das heiße Wasser über ihr Gesicht ergoß? Oder steckt eine Misshandlung dahinter? Rechtsmedizinerin Pfeiffer zeigte anhand von Beispielen auf, wie wichtig eine akribische Untersuchung und Dokumentation ist, um die Misshandlung als eigentliche Ursache der Verletzungen nachzuweisen.

Die Professorin warnte die Zuhörer kurz, bevor sie das Bild eines kleinen Mädchens mit verbrühtem Gesicht zeigte. "Oh mein Gott", entfuhr es mehreren im Saal. Der verletzte und unverletzte Hautbereich des Kindes grenzte sich scharf voneinander ab. Hier hatte nach den Worten der Rechtsmedizinerin eindeutig eine Misshandlung vorgelegen. Bei einem Unfall wären die Verletzungen nicht so gleichmäßig, sondern streifenförmig sichtbar gewesen.

Dass sich ihr Kind bei einem Unfall verbrüht habe, hatten die Eltern erklärt. Solche Schutzbehauptungen kann die Rechtsmedizin durch ihre Untersuchungen widerlegen. "Bei einem Schädel-Hirn-Trauma eines Säuglings hören wir häufig, dass das Kind von einem Sofa gerollt sei", berichtete Pfeiffer aus ihrer beruflichen Praxis. Das sei aber nicht plausibel. Auch nicht die Behauptung eines Vaters, der vier Monate alte Säugling habe sich den Oberarmbruch selbst zugefügt.

Folgen von Vernachlässigung

Eine andere Form der Gefährdung des Kindeswohls stellte Justinus Volker Jakobs in den Mittelpunkt seines Vortrages: die Vernachlässigung und ihre Folgen auf die weitere Entwicklung des Kindes. "Diese Kinder haben das Schicksal, dass sie nicht auffallen und weniger Aufmerksamkeit und Unterstützung erfahren", so der Leiter des Psychologischen Beratungszentrums. Trotzdem wirke sich die Vernachlässigung auch auf die Persönlichkeit des Kindes aus.

Jakobs beschrieb die Bedeutung einer funktionierenden Eltern-Kind-Beziehung gerade in den ersten Lebensjahren und die fatalen Auswirkungen von Bindungslosigkeit. Seinen Vortrag verstehe er als "Plädoyer für Prävention und Intervention durch frühe Hilfen", so der Leiter des Psychologischen Beratungszentrums in Lingen.

Erster Stadtrat Stefan Altmeppen verwies abschließend auf die neue Broschüre "Kinderschutz in Lingen", die der Fachdienst Jugendhilfe entwickelt hat. Die Broschüre enthält zahlreiche Informationen zu den Themen Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung und gibt entsprechende Handlungsempfehlungen.