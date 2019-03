Lingen. 5125 Menschen sind 2018 im Bereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Opfer einer Straftat geworden. Dass es nicht nur Aufgabe der Polizei ist, die Täter zu ermitteln, sondern auch sich um die Opfer zu kümmern, macht Kriminalhauptkommissarin Hiltrud Frese deutlich.

"Opfer einer Straftat befinden sich oftmals in Ausnahmesituationen und nichts ist mehr so , wie es einmal war", sagte Frese jetzt bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2018. Die Betroffenen wüssten oft nicht um ihre Rechte und Ansprüche. "Die Opfer vor weiteren Schäden zu bewahren, ist Polizeiaufgabe", betonte die Beamtin.

Frese: Opferrechte sind Antragsrechte

Zwar müssten die Opfer zunächst, manchmal auch mehrmals, zum detaillierten Hergang einer Straftat befragt werden. "Dabei sind sie für die Polizei Beweispersonen", erklärte Frese. Aber direkt nach einer Vernehmung würden die Betroffenen über Opferrechte und Hilfsstellen informiert. Dies sei wichtig, weil es keinen Automatismus bei der Unterstützung der Opfer geben. "Opferrechte sind Antragsrechte", sagte Frese, die sich selbst als Vermittlerin und Lotsin sieht.

Kooperationsvereinbarungen der Polizei

Frese wies auf die vielen Kooperationsvereinbarungen der Polizei mit Hilfs- und Opferschutzorganisationen in. So bestehe beispielsweise die Möglichkeit, Opfer schwerer Gewaltaten schnell eine Therapie in der Traumaambulanz des Krankenhauses in Haselünne zu ermöglichen. Weiter sprach Frese das Projekt "Zu Hause un(d)sicher" an. Dabei könnten sich die Opfer von Wohnungseinbrüchen austauschen und würden nicht mehr mit Sorgen, Nöten und traumatischen Erfahrungen alleine gelassen, erläuterte die Kriminalhauptkommissarin. Der dritte Durchgang dieses Projektes solle nach den Sommerferien in Meppen beginnen.

Präventionsprojekt gegen Gewalt

Zu den Aufgaben von Frese gehört auch die Prävention. Beispielhaft nannte Frese das Projekt "First Togetherness". Darin berichtet CHristoph Rickels, der vor zwölf Jahren nach einem Diskobesuch durch einen Faustschlag schwer verletzt wurde, Hirnblutungen erlitt und vier Monate im Koma lag. Heute ist Rickels wegen dieses einzelnen Schlages zu 80 Prozent schwerbehindert. "Aus dem Mund eines Opfers wirkt die Schilderung auf die Zielgruppe, junge Menschen, vielleicht etwas anders, als wenn die Polizei oder sonstige Organisationen etwas sagen.