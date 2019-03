Lingen. Der Lingener Journalist Wilfried Roggendorf, Mitglied im Team der Lokalredaktion der Lingener Tagespost, gehört zu den Gewinnern des "Förderpreises Aktive Bürgerschaft 2019".

Die Stiftung Aktive Bürgerschaft ist das Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie verleiht den Förderpreis seit 1998 an gemeinnützige Organisationen. Der Preis wird in diesem Jahr aber nicht nur an Bürgerstiftungen, sondern auch an Schulen, Genossenschaftsbanken und Journalisten vergeben.

In der Kategorie "Medien" bekam Roggendorf, der seit 2008 für die Lokalredaktion der Lingener Tagespost arbeitet, einen mit 1000 Euro dotierten Anerkennungspreis für seinen Artikel „Maria Hofschlag ist die ‚Waschfee‘ der Schepsdorfer Eintracht“. Der Beitrag war Teil einer elfteiligen Serie der Lokalredaktion mit dem Titel "Helfer in der 2. Reihe". Sie stellte Menschen vor, die durch ihr ehrenamtliches Engagement zum Funktionieren von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen wesentlich beitragen

Weitere Anerkennungspreise bekamen Hannes Vollmuth von der Süddeutschen Zeitung für seinen Artikel „Meine Heimat“, Gülseren Ölcüm von der sendefähig GmbH für ihren YouTube-Beitrag „Obdachlos in Deutschland“ sowie Jonas Weyrosta für seinen im Magazin Chrismon erschienenen Beitrag „Wie geht es Mohamed?“. Der mit 5000 Euro dotiere Hauptpreis ging an die Inga Michler, Wirtschaftsreporterin der Welt-Gruppe für ihren Beitrag „Ich e.V.“

Der Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2019 wurde in den vier Kategorien „Bürgerstiftungen“, „Genossenschaftsbanken“, Schulen“ und „Medien“ verliehen und ist mit insgesamt 40.000 Euro dotiert. In der Kategorie „Medien“ war für Journalisten zusätzlich ein Recherchestipendium ausgeschrieben. Die Auswahl aus den mehr als 350 Bewerbungen hatte eine unabhängige Jury getroffen. Die Preisverleihung findet am 24. Mai in Berlin statt.