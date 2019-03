Lingen. Der Vorstand des Schützenvereins Laxten hat sich weiter verjüngt. Darauf weist der Verein in einer Mitteilung hin. Ein Zeichen für die gute Vereinsarbeit sei auch die stetig steigende Zahl der Vereinsmitglieder, die aktuell bei 413 Schützenschwestern und Schützenbrüder liege, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Nach den in der Mitgliederversammlung erfolgten Wahlen gehören dem Vorstand an: 1. Vorsitzender Bernd Kley, 2. Vorsitzender Bertram Vocks, 1. Offizier Frederik Junk, 2. Offizier Sebastian Knue, 1. Schießwart Hermann van Bassen, 2. Schießwart Klaus Beel, 1. Kommandeur Christian Greve, 2. Kommandeur Stefan Lühn, 1. Schriftwart Andreas Möllers, 2. Schriftführer Jan Tegeder, 1. Kassierer Ditmar Junk, 2. Kassierer Dirk van Bassen.

Ortsbürgermeister Manfred Schonhoff dankte allen Aktiven für ihr ehrenamtliches Engagement im vergangenen Jahr. Vorsitzender Bernd Kley verwies in seinem Rückblick auch auf den Mitgliederzuwachs. Aktuell engagieren sich 413 Männer und Frauen im Verein als Mitglieder. Die sportlichen Veranstaltungen im Schützenhaus Laxten ließ der 1. Schießwart Leo Zoder in seinem Jahresbericht Revue passieren. Das monatliche Familienschießen und das traditionelle Ausschießen des Hoekepokals nahmen breiten Raum in seinen Ausführungen ein. Im Anschluss wurden die erfolgreichen Schützen geehrt.

Die Kassenführung des Vereins sowie der Hauskasse des Schützenhauses durch den 1. Kassierer Ditmar Junk war vorbildlich, hieß es weiter. Das wurde im Bericht von Kassenprüfer Carlo Ricke deutlich. Er dankte Ditmar Junk für die gute Arbeit. Die Entlastung des Vorstandes durch die versammelten Mitglieder erfolgte dann auch einstimmig.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Vorstandswahlen. Wie in jedem „ungeraden“ Jahr mussten sich die Erstfunktionäre zur Wahl stellen. Zuerst wurden jedoch der 1. Offizier Werner Frerich und der 1. Schießwart Leopold Zoder verabschiedet. Kley dankte Ihnen für die langjährige erfolgreiche Vorstandsarbeit und überreichte jedem einen Gutschein.