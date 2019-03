Lingen. Im Lingener Rathaus werden Besucher jetzt mit ungewohnten Geräuschen begrüßt. Fröhliches Vogelgezwitscher ist zu hören und das Foyer ist mit vielen Pflanzen bestückt. Diese naturnahe Atmosphäre bringt die neue Ausstellung „Mehr Platz für Spatz und Co.“ mit sich.

Gebäudebrütende Tierarten wie Haussperrlinge, Mauersegler und Fledermäuse könnten bald verschwinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt zur Eröffnung der Ausstellung. Denn die Sanierungen im Bereich der Wärmedämmung in Altbauten würden eine große Gefährdung für sie darstellen. Hohlräume und Nischen würden geschlossen und den Tieren fehle es damit an Brutplätzen. Die Anzahl der Tiere sei bereits zurückgegangen und ihnen drohe der Platz auf der Roten Liste für gefährdete Arten.



Bis zum 26. März zu sehen

Über diese Gefährdung klärt die Ausstellung „Mehr Platz für Spatz & Co.“ auf. Die Ausstellung des BUND Landesverbandes NRW wurde mit der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW und der Biologischen Station Hagen konzipiert. Der Fachdienst Umwelt der Stadt Lingen präsentiert noch bis zum 26. März mit der Ausstellung mögliche Maßnahmen zum Schutz der Tiere.

Plakate mit Beispielen

Bei der Ausstellungseröffnung wurde außerdem eine Plakatreihe unter dem Motto „GartenVielfalt – ArtenVielfalt“ präsentiert. Sie zeigt Beispiele, wie der eigene Garten insektenfreundlich und naturnah gestaltet werden kann. Die Ausstellung wird von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland und des BUND Kreisgruppe Herne zur Verfügung gestellt.

Stadt will gegen Steinwüsten vorgehen

Laut Oberbürgermeister Dieter Krone finde man gerade in Neubaugebieten immer öfter Schotterbeete und mit Steinen befüllte Stahlgitterzäune, die ökologisch wertlos seien: „Gegen diese Steinwüsten möchten wir auch künftig als Stadt vorgehen. Denn unsere Hausgärten sind wichtige Lebensräume für viele Insektenarten, die wiederum die Basis für das Überleben vieler Vogel- und Fledermausarten sind.“