Einen Altfett-Dieb hat das Amtsgericht Lingen jetzt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Manuel Glasfort

Lingen. Weil er mehrere hundert Liter Altfett aus einem Lingener Gastronomiebetrieb gestohlen hat, hat das Amtsgericht Lingen einen 29-jährigen Mann wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in sechs Fällen, davon einmal in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.