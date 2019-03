Lingen. Trotz eines insgesamt schwierigen Bankenumfelds hat die Sparda-Bank in Lingen ihr Geschäftsjahr 2018 nach eigenen Angaben erneut mit einem soliden Ergebnis abgeschlossen.

Ihr Geschäftsvolumen kletterte einer Mitteilung zufolge auf 266,1 Millionen Euro (+ 2,3 Prozent), die Kundeneinlagen stiegen um 7,2 Millionen Euro auf rund 103,7 Millionen Euro (+ 7,5 Prozent). Ihren Kreditbestand hielt die Sparda-Bank nahezu konstant bei 164 Millionen Euro (- 0,3 Prozent). „Mit diesem Ergebnis sind wir zufrieden und erwarten für das laufende Jahr vor allem einen Zuwachs bei den Baufinanzierungen“, betonte Sparda-Bank-Filialleiter Lars Teigeler.

Das wichtigste Vorhaben im vergangenen Jahr war nach Angaben der Bank die Fusion mit der Sparda-Bank West, aus der diese als viertgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland hervorgegangen ist. Das Geschäftsgebiet deckt nun fast ganz Nordrhein-Westfalen ab sowie mit dem Ems- und Ostfriesland weite Teile Niedersachsens.









Zurzeit sei man mit sehr attraktiven Baufinanzierungszinsen am Markt, die man vor der Fusion so kaum habe darstellen können, so der Filialleiter. Entsprechend stark sei das Baufinanzierungsgeschäft in den ersten Wochen dieses Jahres angelaufen. Mit einem Neugeschäft von 25,7 Millionen Euro erreichte die Bank den Angaben zufolge ein Baufinanzierungsvolumen von über 159,7 Millionen Euro und konnte das Ergebnis damit auf Vorjahresniveau (- 0,1 Prozent.) halten. „Viele unserer Baufinanzierer nutzen die vorhandene Liquidität, um Sondertilgungen vorzunehmen und ihren Kredit vorzeitig zu verringern, das macht sich bemerkbar“, erklärt Lars Teigeler. Im laufenden Jahr wolle die Bank ihr Baufinanzierungsgeschäft ausweiten, so der Filialleiter weiter.



Die Kundeneinlagen bei der Sparda-Bank in Lingen wuchsen trotz anhaltender Niedrigzinsphase weiter. Sie lagen Ende 2018 bei über 103,7 Millionen Euro (+ 7,5 Prozent), vor allem die Sichteinlagen und die Sparguthaben stiegen kräftig an. „So sehr wir uns über das Vertrauen freuen, das darin zum Ausdruck kommt, würden wir uns doch wünschen, dass unsere Kunden mehr Geld in Investmentfonds anlegen“, gibt Lars Teigeler zu bedenken. Ein wichtiges Ziel der Genossenschaftsbank ist es daher, die Kunden in Sachen Geldanlage so umfassend zu beraten, dass eine breitere Produktpalette für den Vermögenserhalt und –aufbau genutzt wird.

Aktuell können sich wieder alle Schulfördervereine von Grund- und weiterführenden Schulen aus dem gesamten Geschäftsgebiet für die "Sparda-Spenden-Wahl"bewerben. Insgesamt werden über 200 Preisträger mit einer Fördersumme von 400.000 Euro prämiert. Bewerbungen sind noch bis zum 22. Mai möglich über die Seite www.spardaspendenwahl.de.