Premiere am Freitag im Lingener Burgtheater CC-Editor öffnen

Auf clowneske Weise hinterfragen die einzelnen Figuren in ihren Monologen ihr eigenes dramatisches Potenzial und vieles mehr. Foto: Burgtheater

Lingen. Die Studierenden des sechsten Semesters am Institut für Theaterpädagogik zeigen am Wochenende 17 Monologe als Abschlussprüfung im Bereich Schauspiel im Lingener Burgtheater. Die Studierenden wählten hierbei im Vorfeld einen dramaturgischen Text, den sie in Kleingruppen inszenierten.