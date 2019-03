Lingen. Der VfL Lingen richtet am Sonntag, 24. März, die niedersächsischen Landesmeisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf aus. In der Innenstadt kann es dadurch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Anders als in den Vorjahren findet die Meisterschaft nicht mehr in Baccum, sondern in der Lingener Innenstadt statt. "Dadurch soll der Spitzensport für jeden erlebbar gemacht werden", heißt es zur Begründung in einer Mitteilung des VfL Lingen. Der Verein erwartet rund 350 Aktive sowie etwa 200 Kinder und Jugendliche, die an weiteren Läufen im Rahmenprogramm teilnehmen.

Veranstaltungsbeginn um 11 Uhr

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem Jedermannslauf über fünf Kilometer. An diesem Lauf können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab einem Alter von zwölf Jahren teilnehmen. "Nachmeldungen hierfür sind am Veranstaltungstag noch bis 10 Uhr im historischen Rathaus möglich", sagt VfL-Vorsitzender Oliver Benner. Die Landesmeisterschaften beginnen dann um 11.45 mit dem Lauf der Frauen aller Altersklassen und dem Lauf der männlichen Senioren ab der Altersklasse M50 aufwärts. Um 13.15 Uhr folgt dann der Lauf der männlichen Starter bis zur Altersklasse M45. Die Kinder- und Schüler laufen in der Zeit von 14 Uhr bis 14.30 Uhr. Der Start sowie das Ziel der Läufe befinden sich jeweils auf dem Lingener Marktplatz. Umkleidemöglichkeiten für die Läufer gibt es in der Turnhalle an der Bäumerstraße. Dort findet auch die Siegerehrung statt.

VfL Lingen schickt neun Läufer an den Start

Auch die Läufer des VfL Lingen bekommen bei der Landesmeisterschaft die Möglichkeit, sich auf hohem Niveau mit den stärksten Läufern aus Niedersachsen zu messen. Für den VfL Lingen gehen mit John Feldheim (U20), Jos Willenbrock (U23), Sebastian Koch (Männer), Ingmar Krannich (M40), Norbert Thole (M50), Karl-Heinz Schmidt (M70), Anna Senker (Frauen), Wiebke Fritz (W30) und Kathy Heskamp (W45) neun Athleten an den Start. Für die Sportler stellt dieser Wettkampf bereits einen Saisonhöhepunkt dar.

Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen

Aufgrund der Veranstaltung kommt es von 10.30 Uhr bis 14 Uhr zu einer Vollsperrung auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Von 11.30 Uhr bis 14 Uhr wird die Poststraße für den Verkehr voll gesperrt. Auch in weiteren Straßen der Innenstadt kann es kurzfristig zu Behinderungen kommen. Die Tiefgarage unter dem Marktplatz ist am Sonntag, 24. März, wegen der Veranstaltung von 9 bis 19 Uhr geöffnet.