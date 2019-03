Lingen. Die Zahl der Straftaten ist im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Emsland/Grafschaft Bentheim 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2,37 Prozent auf 26.505 gestiegen. Gründe für diese dem Landestrend entgegengesetzte Entwicklung nannte die Polizei jetzt bei der Vorstellung der Kriminalstatistik.

Im Landkreis Emsland gab es 2018 insgesamt 18.758 Straftaten, die in die Statistik eingeflossen sind, was einer Zunahme um 5,54 Porzent entspricht. "Dies ist auf die zunehmende Zahl von Betrugsdelikten wie dem Enkeltrick oder durch falsche Polizeibeamte sowie eine gestiegene Zahl von Rauschgiftdelikten zurückzuführen", erklärte Inspektionsleiterin Nicola Simon. 2018 gab es laut Statistik im Emsland 212 mehr Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz als im Vorjahr. Die Zahl der Betrugsdelikte stieg um 554. In den letzten zehn Jahren sei die Zahl der Straftaten jedoch insgesamt rückläufig. Simon betonte, dass die Aufklärungsquote im Bereich der PI mit 63,21 Prozent (2017: 62,67 Prozent) ebenfalls einen Höchststand erreicht habe. "Dies veranlasst uns aber nicht, uns zurückzulehnen", erklärte die Inspektionschefin. Sie betonte, dass die Polizei auf die Zusammenarbeit mit den Bürgern angewiesen sei.

Polizeiinspektion will Bodycams einsetzen

Je 100.000 Einwohner betrug die Zahl der Straftaten 2018 im Emsland 5796. "Dies liegt unter dem Landesdurchschnitt von 6362 und deutlich unter den Werten größerer Städte wie Osnabrück (10.709) oder Hannover (13121)", sagte Simon. Sorgen bereitet der Polizei die Anzahl der Widerstandsdelikte gegen Polizisten, Justizbeamte und Rettungskräfte: Diese ist einschließlich Gewaltdelikten gegen diesen Personenkreis auf 207 (2017: 157) gestiegen. "Vielfach waren dabei Alkohol oder Betäubungsmittel im Spiel", sagte Simon. Die PI setze in Zukunft auf den verstärkten Einsatz von Bodycams. "In Pilotprojekten waren die Erfahrungen damit durchweg positiv", begründete Simon die Maßnahme.

Weniger Wohnungseinbrüche – mehr Pkw-Aufbrüche

Gestiegen ist auch die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt. Waren es 2017 im Bereich der PI noch 965, lag dieser Wert 2018 bei 1012. "Wir hatten mit dieser Entwicklung gerechnet, weil immer mehr an die Öffentlichkeit kommt und das Dunkelfeld aufgehellt wird", erläuterte der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der PI, Heinz Defayay. Ob der Rückgang der Wohnungseinbrüche im Emsland von 352 in 2017 auf 300 in 2018 eine Trendwende sei, wollte Defayay abwarten. Er forderte die Bürger auf, in ihren Technischen Bemühungen zum Schutz von Häusern und Wohnungen nicht nachzulassen. Denn die Quote, wo es bei Einbruchsversuchen geblieben ist, sei von 32,59 Prozent 2014 stetig auf 40,78 Prozent 2018 gestiegen. Während die Entwicklung bei den Wohnungseinbrüchen aus Sicht Defayays erfreulich ist, bereiten der Polizei die gestiegene Zahl an Pkw-Aufbrüchen Sorgen. "Wir stellen immer wieder fest, dass Taschen, Laptops oder Geldbörsen offen in den Fahrzeugen gelegen haben", sagte Defayay zum Anstieg von 370 Fällen auf 488. Den Rückgang der Fahrraddiebstähle von 2459 auf 2266 im PI-Bereich führte Defayay darauf zurück, dass die Besitzer ihre Fahrräder besser sichern würden und die Kommunen bessere Abstellmöglichkeiten geschaffen hätten.

Über zwei Drittel der Täter sind deutsche Staatsangehörige

2018 gab es Im Bereich der PI 11.617 Tatverdächtige. Davon waren 7972 (68,62 Prozent) deutsche und 3645 (31,38 Prozent) nichtdeutsche Staatsangehörige. Letztere Zahl liegt über dem Landesdurchschnitt von 26,76 Prozent. Defayay wies darauf hin, das im Landesschnitt der Anteil niederländischer Staatsangehöriger bei den Tatverdächtigen bei 2 Prozent liege, im PI-Bereich jedoch bei 12,89. Dies sei der Grenznähe zu den Niederlanden geschuldet.